Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, cu sute de drone și rachete. Zece răniți în Kiev. FOTO

Stiri externe
28-09-2025 | 09:06
atac kiev
Telegram

Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică un atac masiv cu sute de drone și rachete asupra Ucrainei, potrivit Kievului, provocând cel puțin zece răniți în capitală și în Zaporojie, informează AFP.

 

autor
Aura Trif

"Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra oraşelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone şi rachete au distrus clădiri rezidenţiale şi au provocat victime civile", a declarat ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, pe reţeaua socială X.

La rândul său, primarul Kievului, Vitali Kliciko, a raportat şase răniţi, dintre care cinci au fost spitalizaţi.

Oraşul Zaporojie din sud-estul Ucrainei a fost, la rândul său, lovit "de cel puţin patru ori", potrivit guvernatorului regiunii cu acelaşi nume, Ivan Fedorov, care a raportat patru răniţi.

Kievul acuză Moscova că încearcă să conecteze centrala nucleară Zaporojie din oraşul Energodar, cea mai mare din Europa, la reţeaua rusă, în pofida riscurilor de securitate. Infrastructura a fost cucerită în martie 2022 de trupele ruse.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării rus a anunţat duminică că 41 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul nopţii.

La vest de Ucraina, Polonia a anunţat mobilizarea aviaţiei sale în mod "preventiv" după incursiunile a aproximativ 20 de drone ruseşti în spaţiul său aerian şi a trei avioane de luptă pe cerul Estoniei în mai puţin de două săptămâni. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, drone, razboi in ucraina, Kiev,

Dată publicare: 28-09-2025 09:06

