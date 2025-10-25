Kiev, din nou sub atac rusesc. Opt răniţi şi incendii puternice după o serie de explozii în capitala ucraineană

Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite sâmbătă de atacuri cu rachete ruseşti, soldate cu cel cel puţin opt răniţi şi mai multe incendii, potrivit autorităţilor locale ucrainene, relatează AFP.

"Explozii în capitală. Oraşul este sub atac balistic. Vă rugăm să mergeţi la adăposturi", a scris primarul capitalei, Vitali Kliciko, pe Telegram, raportând "opt răniţi", dintre care trei au fost spitalizaţi.

Incendii mari au izbucnit şi în districtele Desnianski şi Darniţki, dar nu au lovit nicio locuinţă, a precizat el.

"Apărarea aeriană este activă în capitală. Inamicul atacă oraşul cu rachete", a declarat la rândul său şeful administraţiei militare a oraşului Kiev, Timur Tkacenko.

El a descris scene cu geamuri sparte, maşini avariate şi un crater în curtea unei clădiri rezidenţiale din districtul Dniprovski.

