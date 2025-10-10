Rusia desfășoară un „atac masiv" asupra infrastructurii energetice ucrainene: O parte din Kiev, fără curent

10-10-2025 | 09:01
atac ucraina

Rusia desfășoară un "atac masiv" asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, au declarat vineri dimineață oficiali ucraineni de rang înalt, care au relatat că mai multe zone ale capitalei Kiev au rămas fără electricitate.

Mihai Niculescu

Kremlinul pare să folosească din nou o tactică aplicată în anii precedenți, lăsându-i pe ucraineni fără energie și căldură înaintea lunilor de iarnă aspră, transmite CNN, preluat de news.ro .

Ministrul ucrainean al energiei, Svitlana Grynchuk, a încercat să liniștească populația:

„Sunt luate toate măsurile necesare pentru a minimiza consecințele negative", a spus Grynchuk, fără a detalia amploarea daunelor sau timpul necesar pentru restabilirea completă a energiei electrice.

Atacuri zilnice din septembrie

Potrivit rapoartelor oficiale, Rusia a început să atace infrastructura energetică a Ucrainei la sfârșitul lunii septembrie. Atacurile au fost aproape zilnice de atunci, vizând instalații de producere a energiei, inclusiv de producție și distribuție a gazelor, într-o campanie sistematică menită să priveze populația de utilități esențiale.

copil ucraina
Autorităţile din Ucraina ordonă evacuarea familiilor cu copii din unele cartiere ale oraşului Kramatorsk

Cel puțin opt persoane au fost rănite la Kiev în atacul de vineri, care a întrerupt o parte din alimentarea cu energie electrică, a declarat primarul capitalei, Vitali Kliciko.

El a spus că o zonă mare a Capitalei este fără curent electric, iar orașul se confruntă și cu probleme de alimentare cu apă, complicând și mai mult situația.

Un videoclip difuzat de serviciul de urgență al Ucrainei arată pompieri la Kiev care sting un incendiu masiv la un șantier de construcții și escortează locuitori în zone sigure.

Copil de 7 ani ucis la Zaporojie

Guvernatorul din Zaporojie, Ivan Fedorov, a spus că Rusia a vizat și „sectorul privat și obiective de infrastructură" din orașul situat în sud-estul țării, ucigând un băiat de șapte ani.

„Medicii s-au luptat pentru viața copilului până în ultimul moment, dar rănile au fost prea grave", a spus Fedorov.

1.550 de lovituri, 160 au atins ținta

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri că Rusia a atacat infrastructura energetică din regiunile Cernihiv, Sumî și Poltava cu aproximativ 1.550 de lovituri, dintre care 160 și-au atins ținta.

El a spus că țara este hotărâtă să își protejeze sectorul energetic și că apărarea aeriană a reușit să prevină o parte dintre atacurile potențiale.

„Sunt devastat. Sectorul energetic trebuie protejat și îl vom proteja", a spus Zelenski

La fel a fost și în iarna anului 2024

Crăciunul trecut, jumătate de milion de gospodării au rămas fără încălzire în regiunea Harkov, la temperaturi de 3 grade Celsius.

Atacurile asupra infrastructurii energetice reprezintă o tactică clasică de război hibrid, menită să erodeze moralul populației civile și să genereze presiune asupra guvernului ucrainean pentru a accepta termeni de pace favorabili Rusiei.

Prin privarea civililor de electricitate, căldură și apă în timpul iernii, Rusia speră să creeze condiții de viață insuportabile care să conducă la nemulțumiri sociale și la presiuni pentru încetarea rezistenței.

Sursa: News.ro

