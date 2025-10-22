Patru persoane, printre care un bebeluș și un copil de 12 ani, au murit în regiunea Kiev în urma atacului rus

Stiri externe
22-10-2025 | 11:09
atac rusesc
Getty

Patru persoane, printre care doi copii, au murit în regiunea Kiev în urma atacului rus din noaptea şi dimineaţa zilei de 22 octombrie, informează Ukrainska Pravda.

autor
Sabrina Saghin

„În timpul nopţii şi dimineaţa, mai multe zone ale regiunii au fost supuse unui bombardament. În comunitatea Zazîmska au murit trei persoane, printre care şi copii. Echipele de salvare efectuează operaţiuni de căutare şi îndepărtează dărâmăturile”, au anunţat serviciile de urgenţă.

Şeful Administraţiei Regionale a precizat că ruşii au ucis o tânără născută în 1987, un bebeluş de şase luni şi o fetiţă de 12 ani în satul Pogrebî din districtul Brovarski. „Cadavrele lor au fost găsite la locul incendiului unei case private”, a precizat şeful regiunii. Ulterior, el a adăugat că în districtul Brovarski şi un bărbat născut în 1987 a fost rănit mortal de resturi.

În Brovarski a fost rănită şi o femeie de 83 de ani. Ea a fost salvată de pompieri din casa cuprinsă de flăcări.

Resturile au provocat, de asemenea, aprinderea unui camion cu remorcă.

operatiune
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii

În prezent, toate incendiile au fost stinse.

În alte părţi ale Ucraina, atacurile ruse au rănit 13 persoane în Zaporojie, iar explozii au fost auzite şi în regiunile Dnipro şi Odesa.

Sursa: News.ro

22-10-2025 11:09

