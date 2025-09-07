Rușii au lansat un nou val de sute de drone şi rachete de croazieră asupra Ucrainei. Un copil de numai 1 an a murit la Kiev

07-09-2025 | 08:51
drone kamikaze
Rusia a lansat sâmbătă noaptea lovituri aeriene asupra mai multor oraşe din Ucraina; unul din atacuri a produs distrugeri mari unor clădiri din Kiev, ucigând trei oameni, printre care un copil de numai un an, relatează dpa.

Vlad Dobrea

Presa locală a preluat informaţii ale forţelor armate ucrainene care au raportat un val de sute de drone şi rachete de croazieră ruseşti.

Despre copilul mort în capitală a comunicat primarul Vitali Kliciko; o altă victimă a dronelor ruseşti era o femeie tânără. Anterior, edilul semnalase moartea unei femei în vârstă într-un adăpost antiaerian, tot în cartierul Darniţki, la est de râul Nipru.

El a anunţat că s-a produs un incendiu şi la sediul guvernului Ucrainei, transmite Reuters.

Aceeaşi agenţie consemnează pentru Kiev un bilanţ de 18 răniţi, printre care o gravidă.

Explozii au avut loc şi la Odesa, Harkov, Dnipro, Zaporojie şi Krivoi Rog. Guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Chiper, a declarat că în reşedinţa regiunii au fost lovite locuinţe şi infrastructuri civile. În Zaporojie ţinta a fost o zonă industrială, iar în Krivoi Rog au fost atinse mai multe locuri chiar în oraş. În Kremenciuk, în centrul Ucrainei, s-au auzit zeci de deflagraţii şi s-a întrerupt curentul în mai multe zone, conform primarului Vitali Maleţki.

Apărarea antiaeriană din Rusia a raportat, potrivit agenţiei de presă ruse RIA, preluată de Reuters, că a doborât sâmbătă noaptea 69 de drone ucrainene.

Moscova nu a comentat imediat atacurile din Ucraina.

Atât ruşii, cât şi ucrainenii susţin că atacurile lor aeriene nu vizează civilii. 

Sursa: Agerpres

