Putin îi anunță pe ruși că războiul din Ucraina va continua și le mărește taxele pentru a-l finanța. ”Continuăm operațiunea”

Vladimir Putin a transmis că războiul din Ucraina va continua ”pentru viitorul” țării, în timp ce pregătește o majorare a TVA-ului de la 20 la 22%, menită să-i aducă mai mulți bani din partea rușilor de rând pentru finanțarea armatei.

Kremlinul a respins ideea că Rusia este doar un „tigru de hârtie”, așa cum a spus președintele american Trump, și a declarat că nu are de ales decât să continue războiul în Ucraina, scrie Deutsche Welle.

„Continuăm operațiunea noastră militară specială pentru a ne asigura interesele și a atinge obiectivele” stabilite de președintele rus Vladimir Putin, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, folosind termenul folosit de Moscova pentru invazia sa la scară largă în Ucraina.

„Facem acest lucru atât pentru prezentul, cât și pentru viitorul țării noastre. Pentru multe generații viitoare. Prin urmare, nu avem nicio alternativă”, a adăugat el într-un interviu radio.

Peskov a respins, de asemenea, remarca lui Trump referitoare la „tigrul de hârtie”.

„Rusia nu este în niciun caz un tigru. Rusia este văzută în mod tradițional ca un urs. Nu există așa ceva ca urșii de hârtie. Rusia este un urs adevărat... Nu este nimic de hârtie în legătură cu asta”, a spus Peskov.

El a recunoscut, însă, că economia, care a încetinit după trei ani de creștere rapidă și inflație persistentă, se confruntă cu dificultăți.

„Rusia își menține stabilitatea macroeconomică”, a declarat Peskov, adăugând că „se confruntă cu tensiuni și probleme în diverse sectoare ale economiei”.

El a mai spus că apropierea care a început odată cu revenirea lui Trump la Casa Albă în ianuarie a dat rezultate „aproape zero”.

Aceste comentarii au fost făcute ca răspuns la declarația președintelui american Donald Trump, conform căreia Ucraina și-ar putea recupera întreg teritoriul de la Rusia și la caracterizarea Rusiei drept un „tigru de hârtie” cu o economie în declin.

Putin a hotărât creșterea TVA de la 20 la 22% pentru a-și finanța războiul din Ucraina

În paralel, Ministerul Finanțelor din Rusia a propus creșterea cotei TVA-ului la 22% de la 20% în 2026 pentru a finanța creșterea cheltuielilor militare pentru războiul în curs din Ucraina, mai spune DW.

Potrivit ministerului, cota TVA de 10% pentru alimente, medicamente și bunuri pentru copii va rămâne neschimbată.

Conform estimărilor guvernamentale, cheltuielile militare și de securitate reprezintă deja aproximativ 40% din totalul cheltuielilor guvernamentale în bugetul pe 2025.

Comenzile mari de stat pentru industria de apărare și plățile substanțiale către soldați și familiile acestora au alimentat creșterea economiei de război din Rusia. Cu toate acestea, apar semne de tensiune în sectoarele civile, iar inflația apasă bugetele gospodăriilor.

Propunerea de buget necesită încă aprobarea parlamentară, un pas considerat pe scară largă o formalitate în Rusia.

