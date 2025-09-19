Ce a spus șeful MI6 despre Vladimir Putin, în timpul vizitei lui Donald Trump. „Ne duce cu zăhărelul”

19-09-2025 | 20:31
A fost o vizită de succes, lipsită de tensiuni, ori gafe, dar și de substanță. Este impresia comentatorilor britanici și americani, după vizita de stat a președintelui Trump, în Regatul Unit.

În pofida fastului, menit să măgulească orgoliul liderului american, premierul britanic nu a reușit să obțină cooperarea lui Trump, în chestiuni de mare interes, precum impunerea de noi sancțiuni, pentru Rusia.

Aceasta pare să fie concluzia unanimă după vizita lui Donald Trump în Marea Britanie.

Jill Lawless, The Associated Press: Dacă obiectivul vizitei a fost să demonstreze lumii soliditatea relației transatlantice, cred că poate fi considerată o reușită. Președintele pare să fi savurat experiența și a revărsat un șuvoi de laude asupra gazdelor. Părea să fi fost cu adevărat impresionat de castelul Windsor. A spus chiar că și conacul Chequers este un loc drăguț.

După o oră de discuții în privat, Donald Trump și-a exprimat frustrarea provocată de Vladimir Puţin, dar premierul britanic Keir Starmer n-a izbutit să-l convingă să instituie sancțiuni severe împotriva Moscovei.

Reporter: V-a vorbit premierul Kier Starmer despre Ucraina?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Mi-a vorbit. A părut puțin jenat pentru că i-am prins pe europeni cumpărând petrol din Rusia. Și el a spus că nu e bine. Am apreciat că a spus asta. Se presupune că America ar trebui să pună presiune pe Moscova în timp ce europenii cumpără petrol din Rusia. Asta nu e bine. Și nu se poate să ai europeni care cumpără petrol de la Rusia și să te aștepți să-mi stric eu relațiile cu China pentru că Beijingul cumpără petrol rusesc.

Donald Trump: „E foarte simplu, dacă prețul petrolului scade, atunci Putin va opri războiul. Nu va avea de ales. Va opri luptele.”

Trump a revenit asupra subiectului și în zborul de întoarcere acasă.

Reporter: A trecut o lună de la întâlnirea cu Putin (din Alaska). N-ar fi momentul să cereți armistițiu?

Donald Trump: „Nu mi se pare că e momentul, dar când va veni vremea, dacă voi fi nevoit, voi lua decizii dure.

Richard Moore, șeful MI6: Nu văd absolut niciun indiciu că președintele Putin ar fi interesat de o pace negociată, că s-ar mulțumi cu altceva decât capitularea Ucrainei. Doar ne duce cu zăhărelul. Dar Putin nu poate izbândi. Rusia nu are capacitatea să-și subjuge complet Ucraina. Putin a mușcat mult mai mult decât poate mesteca. Și-a propus să convingă planeta că victoria Rusiei este inevitabilă, dar minte. Minte pe toată lumea, își minte propriul popor. Poate chiar se minte pe sine.

Chiar joi, la o întâlnire televizată cu deputații Dumei de stat, liderul rus a declarat că în acest moment Moscova are desfășurați 700.000 de soldați pe linia frontului din Ucraina.

În altă ordine de idei, Trump a părut să dea apă la moară extremei drepte britanice atunci când i-a sugerat lui Starmer să folosească armata pentru a apăra granițele britanice de migranți. Și l-a atacat virulent pe primarul Londrei.

Donald Trump, președintele Statelor Unite:Cred că primarul Londrei, Khan, este unul dintre cei mai slabi primari din lume. A făcut o treabă groaznică. În privința imigrației, el e un dezastru. Am cerut să nu fie prezent (la Windsor). Din câte am înțeles, el voia să fie prezent. Eu nu-l voiam”.

19-09-2025 20:31

