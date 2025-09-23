Putin, deranjat de deciziile luate de Occident și a amenințat că va răspunde cu forța: „Au fost zguduite”

23-09-2025 | 09:05
AFP

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să răspundă la „orice amenințări strategice” din partea Occidentului nu prin cuvinte, ci prin „măsuri militare și tehnice”.

Alexandru Toader

Vladimir Putin a afirmat că „măsurile distructive ale Occidentului au subminat în mod semnificativ bazele relațiilor constructive și ale cooperării practice între țările care dețin arme nucleare”. El consideră că acest lucru a afectat atât formatele bilaterale, cât și cele multilaterale de dialog.

„Ca urmare a măsurilor destul de distructive luate anterior de țările occidentale, fundamentele relațiilor constructive și ale cooperării practice între statele care dețin arme nucleare au fost semnificativ subminate. Fundamentele dialogului în formatele bilaterale și multilaterale relevante au fost zguduite”, a declarat Putin, potrivit Ukrainska Pravda, care citează agenția TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

Liderul Rusiei a adăugat că refuzul de a prelungi moratoriul privind desfășurarea rachetelor cu rază medie și scurtă de acțiune este o „măsură forțată” pentru Rusia.

De asemenea, el a adăugat că Moscova este pregătită să respecte în mod oficial tratatul pentru încă un an după expirarea acestuia în februarie 2026, dar că Rusia va menține restricțiile numai dacă Statele Unite vor lua „măsuri similare”.

Vladimir Putin
Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg

Pe 4 august, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia este „foarte prudentă” în ceea ce privește orice declarații referitoare la chestiuni nucleare. El a făcut aceste declarații după ce președintele american Donald Trump a ordonat ca două submarine nucleare să fie mutate mai aproape de Rusia, în urma comentariilor făcute de Dmitri Medvedev, fost președinte rus și președinte al Consiliului de Securitate.

Sursa: Ukrainska Pravda

Etichete: vladimir putin, occident,

Dată publicare: 23-09-2025 09:05

