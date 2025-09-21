Noua strategie a lui Vladimir Putin. Cum vrea să forțeze Ucraina să-i accepte condițiile pentru negocierile de pace

Aliații NATO din Europa strâng rândurile. Germania a trimis duminică două avioane Eurofighter pentru a intercepta un avion rusesc de recunoaștere deasupra Mării Baltice.

Două avioane de luptă britanice au efectuat prima lor misiune de apărare deasupra Poloniei. Pe de altă parte, presa americană, care citează surse apropiate Kremlinului, scrie că Putin ar avea o nouă strategie. Și anume să-și intensifice atacurile pentru a sili Kievul să accepte negocieri în condițiile sale.

Două avioane britanice Typhoon, sprijinite de un avion pentru realimentare în aer, Voyager, au decolat din Lincolnshire, vineri seara, pentru a apăra cerul Poloniei. Au revenit în siguranță acasă sâmbătă dimineața.

David Lammy, viceprim-ministrul al Marii Britanii: „Nu cred că NATO ezită să reacționeze. Am trimis Typhoon și Voyager, pentru a sprijini misiunea NATO pe flancul estic al Europei”.

Totul după o incursiune fără precedent – 19 drone rusești au intrat adânc în spațiul aerian al Poloniei, la începutul lunii. Apoi, câteva zile mai târziu, o altă dronă rusească a navigat timp de 50 de minute în spațiul aerian al României, în zona Chilia Veche, părăsind apoi țara, sub monitorizarea avioanelor militare ale NATO.

Iar vineri, trei MIG-uri 31 rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, pentru 12 minute – înainte de a fi forțate să se retragă de avioane trimise de Italia, Suedia și Finlanda.

David Lammy: „Suntem în contact strâns atât cu Polonia, cât și cu Estonia. Este o încălcare foarte serioasă, este, potențial, o escaladare serioasă. Tratăm protecția flancului estic foarte, foarte serios. Rusia trebuie să se aștepte că NATO își va proteja teritoriul”.

De altfel, cele trei incursiuni în spațiul aerian NATO, din această lună, au fost văzute ca o încercare a Moscovei de a testa răspunsul alianței militare.

Noua strategie a lui Vladimir Putin

Pe de altă parte, Vladimir Putin ar fi ajuns la concluzia că escaladarea militară, inclusiv bombardamente aeriene tot mai susținute, reprezintă cea mai bună modalitate de a forța Ucraina să accepte negocierile în condițiile sale. Potrivit unor surse apropiate de Kremlin și citate de Bloomberg, Putin s-ar fi convins, după summitul din Alaska de luna trecută, că Donald Trump nu va face, probabil, prea multe pentru a întări apărarea Kievului.

Donald Trump, președintele SUA: „Sunt foarte dezamăgit de președintele Putin, dar știți, ei pierd, sunt uciși 5.000 de oameni pe săptămână. Cel puțin. Între 5 și 7.000 de oameni pe săptămână mor fără niciun motiv”.

Între timp, Statele Unite au început să suspende vânzarea unor sisteme de armament, inclusiv a sistemelor de apărare antiaeriană Patriot, către aliații europeni, invocând stocurile limitate și necesitatea de a prioritiza cerințele propriei armate. Totuși, livrarea armelor destinate Ucrainei, acoperită printr-un program separat, nu este afectată.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













