Friedrich Merz îl acuză pe Putin de crimă şi de încercarea de a destabiliza Occidentul: „Testează de mult timp limitele”

Stiri externe
18-09-2025 | 08:12
Friedrich Merz
Getty

Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe Vladimir Putin de crimă și de încercări de destabilizare a Occidentului prin testări și sabotaj. Declarația a fost făcută în Parlament, în timpul unei dezbateri tensionate cu opoziția de extremă dreapta.

autor
Mihaela Ivăncică

Friedrich Merz a spus că recentele incursiuni ruseşti în spaţiul aerian polonez şi românesc fac parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor Occidentului.

„Putin testează de mult timp limitele, sabotează. Spionează, ucide, încearcă să ne destabilizeze. Rusia vrea să destabilizeze societăţile noastre”, a acuzat Merz.

El a spus că o capitulare a Ucrainei în faţa Rusiei este inacceptabilă.

„O pace dictată, o pace fără libertate, l-ar încuraja pe Putin să caute următoarea ţintă”, a avertizat el.

Merz l-a calificat anterior pe Putin ca fiind un criminal de război, determinând Kremlinul să declare că opiniile liderului german cu privire la negocierile de pace din Ucraina ar trebui ignorate.

Sprijinul german pentru Ucraina a atras critici din partea partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a cărui lideră, Alice Weidel, l-a acuzat miercuri pe Merz că „se dă drept un politician global şi o căpetenie de război”.

Jens Spahn, un aliat al lui Merz, a spus la rândul său că Weidel se transformă într-o „a cincea coloană” pentru Rusia.

Cancelarul german Friedrich Merz va vizita ţări din afara regiunii transatlantice în următoarele săptămâni şi luni pentru a discuta despre relaţiile comerciale, a anunţat el miercuri în faţa camerei inferioare a parlamentului Bundestag.

„Noile acorduri comerciale cu partenerii globali sunt cruciale pentru economia noastră orientată spre export”, a declarat Merz.

Sursa: News.ro

Etichete: Rusia, germania, vladimir putin, Friedrich Merz,

Dată publicare: 18-09-2025 08:12

