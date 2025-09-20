Reacția Kremlinului după ce Trump a spus că Putin l-a dezamăgit: „Este absolut de înțeles”

20-09-2025 | 12:14
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat remarca președintelui american Donald Trump cum că liderul rus Vladimir Putin l-a dezamăgit, spunând că șeful statului american ia războiul Rusiei împotriva Ucrainei „destul de emoțional”.

Alexandru Toader

Kremlinul pornește de la premisa că Trump și SUA „își mențin voința politică și intenția de a continua eforturile pentru promovarea unei soluții în Ucraina”, a subliniat Peskov.

Prin urmare, desigur, președintele Trump tratează acest subiect [războiul Rusiei împotriva Ucrainei – n.r.] destul de emoțional, ca să spunem așa. Este absolut de înțeles”, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Ukrainska Pravda.

Peskov a afirmat, de asemenea, că Putin „rămâne dispus” să „soluționeze” războiul „prin mijloace politice și diplomatice”, dar că acest lucru este împiedicat de conducerea Ucrainei și a țărilor europene, care, a afirmat el, fac totul pentru a „continua pe calea confruntării”.

Trump a pus recent la îndoială capacitatea sa de a-l influența pe Putin pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.
Pe 18 septembrie, președintele SUA a afirmat încă o dată că Putin l-a dezamăgit.

trump si putin
Trump îl avertizează pe Putin că „ceva se va întâmpla” dacă nu cooperează. SUA iau în calcul sancțiuni dure

Astfel, Trump credea că va fi mai ușor să oprească războiul ruso-ucrainean datorită relațiilor sale bune cu Putin. „Dar m-a dezamăgit; m-a dezamăgit cu adevărat”, a spus Trump.

Sursa: Ukrainska Pravda

Dată publicare: 20-09-2025 12:14

Ce salariu are noul selecționer al ”tricolorilor”! Dezvăluirile făcute de președintele federației
