Reacția Kremlinului după ce Trump a spus că Putin l-a dezamăgit: „Este absolut de înțeles”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat remarca președintelui american Donald Trump cum că liderul rus Vladimir Putin l-a dezamăgit, spunând că șeful statului american ia războiul Rusiei împotriva Ucrainei „destul de emoțional”.

Kremlinul pornește de la premisa că Trump și SUA „își mențin voința politică și intenția de a continua eforturile pentru promovarea unei soluții în Ucraina”, a subliniat Peskov.

Prin urmare, desigur, președintele Trump tratează acest subiect [războiul Rusiei împotriva Ucrainei – n.r.] destul de emoțional, ca să spunem așa. Este absolut de înțeles”, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de Ukrainska Pravda.

Peskov a afirmat, de asemenea, că Putin „rămâne dispus” să „soluționeze” războiul „prin mijloace politice și diplomatice”, dar că acest lucru este împiedicat de conducerea Ucrainei și a țărilor europene, care, a afirmat el, fac totul pentru a „continua pe calea confruntării”.

Trump a pus recent la îndoială capacitatea sa de a-l influența pe Putin pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Pe 18 septembrie, președintele SUA a afirmat încă o dată că Putin l-a dezamăgit.

Astfel, Trump credea că va fi mai ușor să oprească războiul ruso-ucrainean datorită relațiilor sale bune cu Putin. „Dar m-a dezamăgit; m-a dezamăgit cu adevărat”, a spus Trump.

