Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a lui Trump. De ce Rusia e „tigrul de hârtie”

Președintele ucrainean se declară satisfăcut de declarațiile lui Trump că Ucraina poate câștiga războiul și că Rusia seamănă cu un "tigru de hârtie".

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față de „schimbarea de atitudine" a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să câștige împotriva Moscovei, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Declarațiile vin după întâlnirea celor doi lideri de la New York, în marja Adunării Generale a ONU, și marchează o schimbare semnificativă în abordarea președintelui american față de conflictul din Ucraina.

„Un punct de cotitură major”

„Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major", a spus Zelenski în cadrul unei conferințe de presă, referindu-se la mesajul postat de președintele american pe rețeaua sa Truth Social după întâlnirea lor de la New York.

Donald Trump „înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război", a salutat, de asemenea, Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

Trump: Ucraina poate „să-și recâștige teritoriul și să meargă mai departe”

Donald Trump, schimbându-și complet abordarea față de conflictul din Ucraina, a considerat marți că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe" împotriva Rusiei, notează AFP.

„De trei ani și jumătate, Rusia duce un război fără o direcție clară pe care o Putere Militară Reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână", a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, apreciind că țara lui Vladimir Putin „seamănă mai mult cu un 'tigru de hârtie'".

Poziții ireconciliabile asupra teritoriilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina.

Aliații europeni ai Ucrainei o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul, menținând astfel o linie fermă în fața pretențiilor ruse.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













