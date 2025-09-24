Zelenski salută „schimbarea de atitudine” a lui Trump. De ce Rusia e „tigrul de hârtie”

24-09-2025 | 07:23
Donald Trump și Volodimir Zelenski
Getty

Președintele ucrainean se declară satisfăcut de declarațiile lui Trump că Ucraina poate câștiga războiul și că Rusia seamănă cu un "tigru de hârtie".

Mihai Niculescu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat marți satisfacția față de „schimbarea de atitudine" a omologului său american Donald Trump în ceea ce privește războiul din Ucraina, după ce acesta a declarat că Kievul este capabil să câștige împotriva Moscovei, relatează AFP, preluat de Agerpres.

Declarațiile vin după întâlnirea celor doi lideri de la New York, în marja Adunării Generale a ONU, și marchează o schimbare semnificativă în abordarea președintelui american față de conflictul din Ucraina.

„Un punct de cotitură major”

„Această declarație a lui Donald Trump este un punct de cotitură major", a spus Zelenski în cadrul unei conferințe de presă, referindu-se la mesajul postat de președintele american pe rețeaua sa Truth Social după întâlnirea lor de la New York.

Donald Trump „înțelege clar situația și este bine informat cu privire la toate aspectele acestui război", a salutat, de asemenea, Volodimir Zelenski într-o postare pe rețelele de socializare.

avioane de lupta, rusia
Trump: Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian

Trump: Ucraina poate „să-și recâștige teritoriul și să meargă mai departe”

Donald Trump, schimbându-și complet abordarea față de conflictul din Ucraina, a considerat marți că Ucraina ar putea „să-și recâștige teritoriul în forma sa originală și poate chiar să meargă mai departe" împotriva Rusiei, notează AFP.

„De trei ani și jumătate, Rusia duce un război fără o direcție clară pe care o Putere Militară Reală l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână", a scris președintele american pe rețeaua sa Truth Social, apreciind că țara lui Vladimir Putin „seamănă mai mult cu un 'tigru de hârtie'".

Poziții ireconciliabile asupra teritoriilor

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina.

Aliații europeni ai Ucrainei o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul, menținând astfel o linie fermă în fața pretențiilor ruse.

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, donald trump, vladimir putin, volodimir zelenski,

Dată publicare: 24-09-2025 07:07

Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump, declarat vinovat. A încercat să se rănească după verdict
Bărbatul care a încercat să-l asasineze pe Trump, declarat vinovat. A încercat să se rănească după verdict

Presupusul autor al unei tentative de asasinat împotriva lui Donald Trump pe terenul său de golf din Florida, în 2024, cu două luni înainte de alegerile prezidenţiale, a fost găsit vinovat marţi.

Trump: Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian
Trump: Țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian

Donald Trump a declarat, marţi, că ţările NATO ar trebui să doboare aparatele ruseşti care le încalcă spaţiul aerian, după trei incursiuni ale unor drone sau avioane de luptă ruseşti pe teritoriul Alianţei în mai puţin de două săptămâni.

Trump, mesaj dur despre imigrație în fața Adunării Generale a ONU de la New York: „Țările lor se îndreaptă spre infern”
Trump, mesaj dur despre imigrație în fața Adunării Generale a ONU de la New York: „Țările lor se îndreaptă spre infern”

Donald Trump a spus la ONU că „experimentul graniţelor deschise a eşuat” şi a avertizat că imigraţia duce ţările „spre infern”, transmite EFE.

Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza
Macron către Trump: Premiul Nobel pentru Pace, posibil doar dacă oprești conflictul din Gaza

Premiul Nobel pentru Pace dorit de Donald Trump "este posibil doar dacă opriţi acest conflict" dintre Israel şi palestinieni, a declarat marţi Emmanuel Macron, adresându-se preşedintelui american în cadrul unui interviu acordat BFMTV.

Afirmațiile lui Trump despre paracetamol și autism au stârnit indignarea medicilor: „Nu există dovezi”
Afirmațiile lui Trump despre paracetamol și autism au stârnit indignarea medicilor: „Nu există dovezi”

Donald Trump le-a sfătuit pe femeile însărcinate să evite să mai ia paracetamol, pentru că medicamentul ar fi asociat cu un risc crescut de autism.

CCR decide azi soarta Pachetului 2. Pensiile speciale sunt și ele pe masa Curții, după contestația ÎCCJ
CCR decide azi soarta Pachetului 2. Pensiile speciale sunt și ele pe masa Curții, după contestația ÎCCJ

CCR discută, miercuri, sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa
NATO: România este apărată – mesajul oficial al purtătorului de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa

„NATO este angajată ferm în apărarea României și a întregului flanc estic” – Martin O’Donnell, purtătorul de cuvânt al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa, într-un interviu acordat corespondentei PRO TV la Bruxelles, Camelia Donțu.  

