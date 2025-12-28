Ce destinații poți alege pentru vacanțe memorabile. Experiențe care te apropie de natură, cultură și tradiții locale

Aeroport Budapesta
Descoperirea unor culturi noi, degustarea de preparate diferite și explorarea unor peisaje spectaculoase se numără printre principalele surse de bucurie pentru turiști.

Totuși, un nou raport arată că există anumite destinații în care vizitatorii se declară mai fericiți decât în altele.

Potrivit „Happiness List 2026”, realizată de compania de turism G Adventures, zece experiențe și locații din întreaga lume se remarcă prin capacitatea de a oferi călătorilor cele mai intense stări de satisfacție. Studiul se bazează pe răspunsurile a 8.000 de adulți din Marea Britanie, Irlanda, Statele Unite, Germania, Austria, Elveția, Canada, Noua Zeelandă și Australia, care intenționează să călătorească anul viitor, scrie Daily Mail.

Guatemala și Arctica, la poluri diferite ale fericirii

Guatemala se află printre destinațiile preferate, fiind apreciată pentru oportunitățile de a crea amintiri și de a explora cultura și gastronomia locală. De asemenea, Arctica este menționată în raport ca o destinație deosebită, turiștii fiind atrași de peisajele înghețate și de experiențele oferite de croazierele de expediție.

În America de Sud, Ecuadorul oferă vizitatorilor posibilitatea de a explora jungla și de a descoperi produse locale, inclusiv ciocolata, țara fiind un important producător de cacao.

Insulele San Blas, situate în Marea Caraibilor, în largul coastelor statului Panama, reprezintă o altă destinație care aduce fericire turiștilor. Arhipelagul este format din aproximativ 378 de insule și insulițe, cu plaje întinse de nisip fin, palmieri și recife de corali.

Observarea faunei sălbatice în Africa, de aproape, este o altă experiență foarte apreciată, conform G Adventures. Totodată, participanții la studiu au menționat și eclipsa drept una dintre cele mai memorabile experiențe, mai ales că un astfel de fenomen ar putea fi vizibil chiar anul viitor.

Eclipsa solară, spectacol rar în Europa

Pentru prima dată în ultimii 100 de ani, o eclipsă solară este așteptată să fie vizibilă din Spania, pe 12 august, în jurul orei 20:00, fenomenul urmând să poată fi observat din regiunea Galicia până în Mallorca, potrivit Majorca Daily Bulletin.

Lista include și coasta Sri Lankăi, recomandată pentru explorări cu barca, datorită biodiversității bogate și numeroaselor sate de-a lungul litoralului. Estul Islandei este, la rândul său, menționat pentru peisajele sale dramatice și plajele cu nisip negru.

Moldova, țară situată între România și Ucraina, este evidențiată ca o destinație mai puțin cunoscută, dar apreciată pentru vinurile sale și pentru oportunitatea de a descoperi bucătăria locală. De asemenea, statele din Asia Centrală – Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Tadjikistan – sunt recomandate pentru bogăția lor istorică și culturală.

Sursa: Daily Mail

