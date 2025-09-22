Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg

22-09-2025 | 13:22
Vladimir Putin

Rusia vrea să influențeze rezultatul alegerilor din Republica Moldova prin recrutarea alegătorilor moldoveni din diaspora, organizarea de proteste și o campanie de dezinformare.

Adrian Popovici

Rusia a pus la punct, în primăvară, un plan detaliat pentru a influența alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie. Strategia, coordonată de la Kremlin, urmărește să slăbească Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu, să împiedice avansul țării spre Uniunea Europeană și, în final, să o înlăture pe Sandu de la putere, arată documentele obținute de Bloomberg.

„Tacticile includ recrutarea de cetățeni moldoveni din străinătate, inclusiv din Rusia, pentru a vota la secțiile de votare din UE și din alte părți, mobilizarea altora pentru a organiza proteste perturbatoare și o campanie de dezinformare pe scară largă pe rețelele de socializare, arată documentele. Un alt element central al planurilor biroului executiv al președintelui Vladimir Putin implică utilizarea de materiale compromițătoare pentru a exercita presiuni asupra funcționarilor publici în vederea perturbării procesului electoral”, mai arată jurnaliștii străini.

Bloomberg nu a putut confirma dacă Rusia implementează aceste planuri, în contextul în care în Republica Moldova este campanie electorală.

Doi oficiali guvernamentali europeni familiarizați cu situația au declarat însă că este „aproape sigur” că intenționează să ducă la bun sfârșit majoritatea acestora.

Între timp, poliția din Republica Moldova a reprimat campaniile de dezinformare și încercările de cumpărare a voturilor.

Luna trecută, autoritățile au cerut oficial blocarea a 443 de canale TikTok. Kremlinul nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

Rusia a declarat în repetate rânduri că nu se amestecă în alegerile străine. În timpul referendumului și al votului prezidențial privind UE de anul trecut, o purtătoare de cuvânt a Ministerului de Externe a respins acuzațiile drept „rusofobie”, pe care a numit-o „o componentă esențială a proiectului european al Republicii Moldova”.

„Scopul Kremlinului este clar: să cucerească Moldova prin intermediul urnelor, să ne folosească împotriva Ucrainei și să ne transforme într-o rampă de lansare pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene”, a declarat Maia Sandu parlamentarilor UE la Strasbourg pe 9 septembrie. „De aceea, aceste alegeri sunt foarte importante. Apărându-le, protejăm nu doar Moldova, ci și securitatea și stabilitatea regională.”

Contextul în care au loc alegerile parlamentare din Republica Moldova

Alegerile au loc la mai puțin de un an după referendumul prin care moldovenii au sprijinit, la limită, aderarea la Uniunea Europeană. Maia Sandu avertizează că Rusia urmărește să transforme Moldova într-un instrument împotriva Ucrainei și o platformă pentru atacuri hibride asupra Uniunii Europene.

Partidul de guvernământ promite accelerarea negocierilor de aderare și acces la fonduri europene, dar sondajele arată că PAS ar putea pierde majoritatea parlamentară. Opoziția include blocuri pro-europene rivale și partide pro-ruse, printre care formațiunea fostului președinte Igor Dodon, care acuză guvernul de abuzuri și Occidentul de ingerințe în campanie.

Moldova rămâne vulnerabilă din cauza minorității rusofone, a regiunii separatiste Transnistria, controlată de facto de Moscova, și a autonomiei Găgăuziei, unde lideri locali au fost implicați în scheme de finanțare cu bani ruși.

Planurile Kremlinului se înscriu într-un context mai amplu al ingerințelor rusești în regiune. În Georgia, alegerile controversate au declanșat proteste masive, iar în România justiția a ordonat reluarea scrutinului prezidențial după descoperirea unei campanii de dezinformare orchestrate cu conturi false și boți AI legați de Rusia.

Sursa: Bloomberg

