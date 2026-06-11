Proiectul, care se estimează că va costa aproximativ 5 miliarde de euro, a stârnit indignare în ţara balcanică din cauza amplasării sale în apropierea unei zone umede protejate, care adăposteşte flamingo, foci şi locuri de cuibărit pentru broaşte ţestoase marine, dar şi din cauza unei percepute lipse de transparenţă în jurul planurilor concepute de investitorii străini.

Protestatarii au ţinut pancarte pe care scria „Albania nu este de vânzare” şi au scandat „O nouă Albanie” în faţa biroului prim-ministrului Edi Rama, în timp ce mulţimea se întindea pe o distanţă de aproape un kilometru pe unul dintre bulevardele principale ale oraşului.

„Proiectul din Zvernec este un proiect lipsit de transparenţă. Şi aceasta este apoteoza a ceea ce se întâmplă în Albania de 35 de ani. Aşa că astăzi, (spunem) ajunge”, a declarat protestatarul Leand Lakrori.

Proiectul de 5 miliarde de euro provoacă nemulțumiri și acuzații de lipsă de transparență

Protestele reprezintă cea mai recentă încercare prin care trece premierul Edi Rama, care se află la putere din 2013 şi pe care mulţi îl acuză acum că nu a eradicat corupţia generalizată sau că nu a făcut suficient pentru a îmbunătăţi serviciile de bază, precum asistenţa medicală.

Rama a declarat pentru Reuters, într-un interviu acordat săptămâna aceasta, că proiectul va continua şi va fi finalizat în mod responsabil. El mai spune că a făcut progrese în reducerea corupţiei, inclusiv prin crearea unui parchet special, cunoscut sub numele de SPAK, care a deschis o serie de anchete de mare amploare în ultimii ani.

Cu toate acestea, la începutul acestui an au izbucnit şi ciocniri violente, protestatarii cerând demisia adjunctului lui Rama, Belinda Balluku, pe fondul unor acuzaţii de corupţie. Rama a demis-o pe Balluku, dar neîncrederea persistă.

Edi Rama susține investiția, în timp ce protestatarii cer schimbări politice

„Sunt aici să protestez, să pun capăt acestei saga a guvernului albanez. Sunt mereu aceleaşi două partide”, spune Fabio Bracaj. „Vrem o nouă eră, vrem o ţară mai bună”, explică el.

Proiectul de dezvoltare a staţiunii este ideea lui Kushner şi a soţiei sale, Ivanka Trump, care a povestit că s-a îndrăgostit de Albania acum câţiva ani, în timpul unei vizite cu iahtul.

Protestele au izbucnit la şantierul de lângă satul Zvernec, când dezvoltatorii au ridicat un gard în jurul unei părţi din teren, luna trecută. Gardul a fost îndepărtat între timp.