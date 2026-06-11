Violențele anti-imigranți continuă la Belfast. Familiile de români se tem să se mai întoarcă acasă: „Povești traumatizante”

Casele în care locuiau trei familii de români au fost vandalizate. Oamenii sunt teferi, dar vor să se întoarcă în țară cât mai repede.

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În a doua noapte a protestelor violente din Belfast au ieșit în stradă sute de oameni. Au fost întâmpinați de blocadele forțelor de ordine. Sunt măsuri luate după ce miercuri persoane cu fețele acoperite au incendiat mașini, un autobuz și mai multe locuințe din capitala Irlandei de Nord.

Patrick Corrigan, director la Amnesty International UK: „Multe familii au rămas fără case, familii de peste tot din Belfast, oameni care au venit aici din alte părți ale lumii, alții care s-au născut și au crescut aici. Dar au devenit o țintă din cauza culorii pielii, a presupusei țări de origine sau a credinței. WhatsApp-ul meu s-a umplut de povești de-a dreptul traumatizante ale unor oameni forțați să-și părăsească locuințele, unii cu copii mici chiar și de două luni, care au ajuns în centre de urgență. Am primit mesaje de la școli, unde multe bănci au rămas goale astăzi pentru că elevii care ar fi trebuit să fie acolo au rămas pe drumuri sau în centre de urgență. Sau pentru că părinții lor s-au temut să-i ducă la școală.”