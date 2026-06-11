Violențele anti-imigranți continuă la Belfast. Familiile de români se tem să se mai întoarcă acasă: „Povești traumatizante”

Casele în care locuiau trei familii de români au fost vandalizate. Oamenii sunt teferi, dar vor să se întoarcă în țară cât mai repede.
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În a doua noapte a protestelor violente din Belfast au ieșit în stradă sute de oameni. Au fost întâmpinați de blocadele forțelor de ordine. Sunt măsuri luate după ce miercuri persoane cu fețele acoperite au incendiat mașini, un autobuz și mai multe locuințe din capitala Irlandei de Nord.
Patrick Corrigan, director la Amnesty International UK: „Multe familii au rămas fără case, familii de peste tot din Belfast, oameni care au venit aici din alte părți ale lumii, alții care s-au născut și au crescut aici. Dar au devenit o țintă din cauza culorii pielii, a presupusei țări de origine sau a credinței. WhatsApp-ul meu s-a umplut de povești de-a dreptul traumatizante ale unor oameni forțați să-și părăsească locuințele, unii cu copii mici chiar și de două luni, care au ajuns în centre de urgență. Am primit mesaje de la școli, unde multe bănci au rămas goale astăzi pentru că elevii care ar fi trebuit să fie acolo au rămas pe drumuri sau în centre de urgență. Sau pentru că părinții lor s-au temut să-i ducă la școală.”
Familii de români, printre cei afectați
Au fost vandalizate inclusiv locuințele unor familii de români, care au transmis că nu vor să revină în locurile din care au fost evacuate.
Mălina Vîrtejanu, directoarea Belfast Intercultural Romanian Community: „Din păcate, și familii de români au fost printre cei vizați, nefiind țintite în mod direct, dar au fost și familii de români care au avut nevoie de suport. Experiența ultimelor trei veri, aceasta fiind cea de-a treia, ne arată că nu se vor întoarce și nu vor să se întoarcă. Depinde de tipul de locuință pe care îl au. Dacă este o proprietate privată, este foarte probabil ca nici măcar proprietarul să nu îi vrea înapoi în casă, de teamă că va fi din nou atacată.”
Tensiunile interetnice majore care au transformat străzile într-un câmp de luptă au plecat de la atacul unui imigrant sudanez, de 30 de ani, care a lovit cu cuțitul un bărbat, pe stradă.
Victima și-a pierdut ochiul stâng, dar a scăpat cu viață datorită unor trecători. Suspectul sudanez a ajuns în Regatul Unit din Republica Irlanda, în februarie 2023. A primit azil și posibilitatea de a rămâne în Marea Britanie până în 2028.
Autoritățile condamnă violențele
Hilary Benn, secretar de stat pentru Irlanda de Nord: „Nimic nu poate justifica violența pe care am văzut-o aseară pe străzile Irlandei de Nord, cu bandiți mascați care încercau să incendieze și să intimideze oamenii și să-i scoată din case. Cei care organizează astfel de proteste au susținut că fac acest lucru pentru a proteja comunitățile. De fapt, ei fac exact opusul. Ei dăunează comunităților și rănesc oameni nevinovați care sunt îngroziți de ce se întâmplă.”
Și familia victimei a condamnat violențele și transmite că protestele pașnice sunt singura cale de urmat.
Nu este prima oară când Irlanda de Nord cade pradă violențelor de acest fel. În iunie 2025, protestele au vizat un cartier de imigranți dintr-un orășel de lângă Belfast, după arestarea a doi adolescenți vorbitori de limba română, acuzați că au încercat să violeze o tânără.
Sursa:
ProTV
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