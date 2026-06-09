Oficialii Uniunii Europene au atras atenția autorităţilor din Albania că proiectul trebuie să respecte legislaţia europene de mediu, relatează agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Urmărim cu atenţie evoluţiile din peisajul protejat Vjosa-Narta”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, Guillaume Mercier, care a precizat că Bruxelles-ul a transmis deja Albaniei preocupările sale faţă de posibilele deficienţe ale proiectului.

Potrivit aceluiaşi purtător de cuvânt comunitar, ministrul albanez al mediului a promis Comisiei Europene suspendarea lucrărilor de construcţie şi realizarea unui studiu cu privire la impactul asupra mediului „în consultare cu societatea civilă”.

Totuşi, premierul albanez Edi Rama a promis public de mai multe ori că acest proiect va continua.

Însă Comisia Europeană a reafirmat că, pentru a închide capitolul 27 din negocierile de aderare - capitol ce priveşte mediul şi schimbările climatice - Albania trebuie să se alinieze deplin directivelor europene privind păsările şi habitatele şi să abroge legea privind investiţiile strategice din 2015.

Proteste de stradă după anunțarea proiectelor imobiliare asociate familiei Trump

Este vorba de fapt despre două proiecte. Primul priveşte construirea unei staţiuni pe insula Sazan, unde în perioada comunistă era amplasată o bază militară secretă, proiect în valoare de aproximativ 1,4 miliarde de euro şi pentru care guvernul albanez a acordat statutul de investitor strategic în 2024 companiei Affinity Partners, o companie deţinută de Kushner, soţul fiicei lui Trump, Ivanka Trump.

Al doilea este de asemenea un proiect turistic, în zona protejată a lagunei Vjosa-Narta, estimat la peste patru miliarde de euro şi încredinţat unor parteneri qatarezi ai lui Kushner, fraţii Al-Khayyat. Laguna de coastă Vjosa-Narta găzduieşte numeroase păsări migratoare, inclusiv flamingo. Procuratura Specială Anticorupţie din Albania a deschis deja o investigaţie privind transferurile de titluri de proprietate care au permis iniţierea celui de-al doilea proiect.

Proteste de stradă se desfăşoară de o săptămână în Albania împotriva acestor proiecte. Cel mai amplu protest a avut loc sâmbătă în capitala Tirana. Agitând drapele albaneze şi purtând pancarte cu mesaje precum "Ivanka, du-te acasă!" sau "Albania nu este de vânzare", unele pancarte fiind semnate cu "Gen Z", manifestanţii au traversat centrul oraşului şi s-au oprit în faţa sediului guvernului, unde au cerut şi demisia premierului Edi Rama.

Acuzat de manifestanţi că „favorizează investitorii în detrimentul intereselor ţării”, premierul Rama asigură că nu va renunţa la acele proiect şi acuză "forţe străine" de incitare la proteste.