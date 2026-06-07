Manifestaţiile împotriva acestui proiect, estimat la aproximativ patru miliarde de euro şi asociat cu fiica lui Donald Trump, Ivanka, şi cu soţul acesteia, Jared Kushner, capătă amploare în Albania.

Agitând drapele albaneze şi purtând pancarte cu mesaje precum "Ivanka, du-te acasă!" sau "Albania nu este de vânzare", unele pancarte fiind semnate cu "Gen Z", manifestanţii au traversat centrul oraşului şi s-au oprit în faţa sediului guvernului, unde au cerut şi demisia premierului Edi Rama.

Cea mai mare demonstraţie

Aceasta a fost cea mai mare demonstraţie împotriva proiectului imobiliar, după primul protest care a avut loc luni în capitala albaneză.

Acuzat de manifestanţi că "favorizează investitorii în detrimentul intereselor ţării", premierul Rama afirmă că nu va renunţa la acest proiect şi acuză "forţe străine" de incitare la proteste.

El a declarat vineri că "nu există motive de îngrijorare" şi că proiectul nu a fost încă aprobat. El a subliniat că "cei mai buni experţi" din lume au fost "mobilizaţi" şi că este vorba despre "crearea a ceva unic".

Mai devreme sâmbătă, câteva sute de persoane s-au adunat în laguna protejată de la Vjosa-Narta, la aproximativ 150 km sud-vest de Tirana, unde în ultimele zile a fost lansat un şantier, ceea ce a condus şi acolo la un protest.

"Toată această întindere marină este o zonă protejată. Distrugerea ei ar fi fatală pentru biodiversitate", afirmă o participantă la acest protest, desfăşurat pe o plajă.

Au survenit incidente

În acelaşi loc au survenit incidente în timpul unei prime demonstraţii la sfârşitul lunii mai, după ce autorităţile au montat garduri cu sârmă ghimpată pentru a delimita zona, garduri între timp îndepărtate, şi au fost difuzate online videoclipuri care arătau buldozere pe plajă.

Laguna de coastă Vjosa-Narta găzduieşte numeroase păsări migratoare, inclusiv flamingo.

"Problema nu este legată doar de lipsa de transparenţă a acestui proces, ci şi de faptul că totul se desfăşoară într-un dispreţ total faţă de importanţa ecologică a acestei zone", explică Denisa Kasa, activistă în cadrul asociaţiei albaneze pentru protecţia mediului PPNEA, subliniind că respectiva lagună este "unul dintre cele mai importante situri de biodiversitate din Marea Mediterană".

Jared Kushner a confirmat un plan de investiţii menit să transforme într-o destinaţie turistică de lux insula Sazan, o fostă bază militară secretă în largul lagunei.

După vizitele efectuate de Ivanka Trump în zonă iarna care a trecut, ea venind acolo însoţită de investitori, s-a vorbit şi despre construirea unor hoteluri de lux în laguna Vjosa-Narta.