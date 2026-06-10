Acesta este legat de numele fiicei și ginerelui lui Donald Trump.

Investițiile vizează și insula Sazan. Oamenii acuză corupția până la cel mai înalt nivel, iar scandalul a ajuns la Bruxelles, într-un moment în care Albania negociază aderarea la Uniunea Europeană.

Cei care ies pe străzile din Tirana și-au ales o pasăre flamingo drept simbol al revoltei.

Se întâmplă asta pentru că în zona vizată de dezvoltatorii imobiliari trăiesc în jur de 4.000 de exemplare. Alte 20.000 de păsări sunt pe insula Sazan și pe coasta din apropiere, la Zvërnec, lângă Laguna Narta, o zonă protejată de pe litoralul Albaniei.

Planurile pentru proiectele turistice de lux, legate de numele fiicei și ginerelui lui Donald Trump, îi nemulțumesc pe oameni.

Corespondent PROTV: „Acolo se află insula Sazan, plasată strategic la intrarea în Golful Vlorë, între Marea Adriatică și Marea Ionică. Timp de decenii a fost închisă turiștilor pentru că acolo a funcționat o bază militară. Acum turiștii pot ajunge pe insulă, însă pot rămâne acolo doar pentru câteva ore.”

Ivanka Trump a povestit, într-un podcast, cum în 2021 a descoperit insula împreună cu soțul ei, Jared Kushner. Iar acum doi ani, Jared Kushner posta pe Instagram proiecte de dezvoltare pentru coasta albaneză.

Ivanka Trump: „Eram pe barca unui prieten și ne-am oprit pentru o baie. Practic, așa am descoperit-o. Am înotat până la insulă. Am făcut o drumeție, desculți tot drumul până în vârf, și am fost pur și simplu fascinați. Iar imaginea ei a rămas cu noi de atunci.”

Potrivit ecologiștilor, în ianuarie anul acesta, Ivanka Trump a mers la Zvërnec împreună cu un grup de arhitecți. În primăvară au început lucrările în zonă. Fără autorizații, după declarațiile activiștilor de mediu. A fost construit un drum de 8 kilometri.

Aleksander Trajce, protecția și conservarea mediului în Albania: „Am văzut o mulțime de buldozere, excavatoare și camioane care au intrat în zonă. Ce este extrem de grav este că, la un moment dat, au început să construiască un pod deasupra canalului principal, care leagă laguna de mare, și în timpul lucrărilor au blocat cursul apei. Am început să primim imediat sesizări de la pescarii din zonă că peștii au început să moară.”

Proteste la adresa premierului

Dar oamenii spun că miza este mai mare decât salvarea unei zone de coastă. Revolta s-a transformat într-un protest direct la adresa premierului Edi Rama.

Protestatarii spun că tinerii pleacă din țară din cauza corupției.

Când reporterul ProTV, Camelia Donțu, aflat în Albania, i-a cerut lămuriri suplimentare despre stadiul proiectelor, premierul a lansat un atac.

Edi Rama, premierul Albaniei: „Nu a existat niciodată un proiect care să poată fi anulat.”

Corespondent PROTV: Deci nu este anulat....

Edi Rama: „Ați venit aici cu mințile pline de neadevăruri care v-au blocat capacitatea de a înțelege faptele și nimic nu mai ajunge la voi.”

Corespondent PROTV: Nu, mintea mea funcționează foarte bine.

Edi Rama: „Mintea dumneavoastră funcționează bine, problema este cât de deschisă este la fapte.”

Corespondent PROTV: Foarte deschisă.

Deși premierul susține că nu există încă un proiect, decizia politică pare deja luată: guvernul nu intenționează să renunțe la investiție.

Edi Rama, premierul Albaniei: „Desigur că o vom face. Așa cum am spus de la început, o vom face. Vom dezvolta aceste zone. Este evident că acest lucru se va întâmpla. Evaluarea de mediu va fi făcută și abia apoi va exista un proiect.”

Pentru insula Sazan, Rama spune că negocierile continuă și că aceasta nu va fi vândută. La Zvërnec, unde terenurile sunt private, discuțiile sunt mai avansate.

Comisia Europeană a cerut clarificări autorităților și avertizează că Albania, aflată în proces de aderare, trebuie să evite orice acțiune care ar putea compromite închiderea capitolului de Mediu din negocierile de aderare.

Silvio Gonzato, ambasadorul UE în Albania: „Câțiva colegi de-ai mei au mers în Zvërnec pentru a vedea direct ce se întâmplă și au constatat că existau buldozere și alte utilaje, ceea ce părea disproporționat în raport cu versiunea oficială potrivit căreia era vorba doar despre împrejmuirea zonei.”

Lucrările au fost oprite, cel puțin pentru moment. Guvernul promite o evaluare a impactului asupra mediului înainte de prezentarea proiectului final.