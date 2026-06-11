"Orice navă care tranzitează Strâmtoarea Ormuz va fi luată ca ţintă", a anunţat statul major iranian, citat de agenţia Tasnim, adăugând că această strâmtoare este de acum înainte "complet închisă pentru orice tip de navă", după noi bombardamente americane împotriva Iranului.

Marina iraniană, citată de televiziunea de stat IRIB şi de agenţia Mehr, a anunţat la rândul ei că "două nave care încercau să treacă ilegal prin Strâmtoarea Ormuz au fost lovite".

Armata americană a dezminţit miercuri afirmaţiile Iranului care susţine că a închis Strâmtoarea Ormuz după ultimele lovituri ale Statelor Unite, notează AFP.

"Navele comerciale continuă să tranziteze Strâmtoarea Ormuz în această seară", a scris Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM) pe platforma X.

Conflicul a escaladat

Armata americană a lansat miercuri noapte noi lovituri aeriene asupra unor obiective din Iran. Conflictul a fost redeschis după ce, în urmă cu două zile, un elicopter al armatei SUA a fost doborât de o dronă iraniană.

Teheranul a ripostat după ce Comandamentul Central al armatei americane a lansat atacuri asupra unor sisteme de apărare antiaeriană și stații de control din Iran. Dar Statele Unite ar fi lovit și două instalații de desalinizare și un important rezervor de apă, susțin iranienii.

Unul dintre motivele care au dus negocierile în impas este continuarea atacurilor Israelului asupra unor ținte Hezbollah din Liban.