O fană a ajuns la spital după ce a căzut de la balcon, în timpul concertului lui Harry Styles din Australia
O femeie în jur de 30 de ani a fost transportată la spital după ce a căzut de la balconul unui sector al stadionului Marvel din Melbourne, Australia, unde participase la concertul susținut de Harry Styles în cadrul turneului „Together, Together”.
Sursa: The Mirror
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Incidentul s-ar fi produs sâmbătă seara, după încheierea spectacolului. Potrivit relatărilor martorilor, femeia se afla în tribunele de la nivelul al doilea și ar fi încercat să își facă un selfie înainte de a cădea peste balustradă, de la câțiva metri înălțime, scrie The Mirror.
Aceasta a aterizat pe un rând de scaune goale de la nivelul inferior și a suferit răni în partea superioară și inferioară a corpului. Martorii au relatat că agenții de securitate au intervenit imediat, iar poliția și echipajele medicale au ajuns la fața locului în aproximativ zece minute.
Mărturiile oamenilor
Un spectator care a asistat la accident a povestit pe rețelele sociale că femeia a căzut chiar în fața sa și a partenerului său, în timp ce aceștia părăseau stadionul.
„S-a izbit foarte puternic cu șoldul și spatele de scaunele de dedesubt”, a scris acesta. Partenerul său, care este asistent medical, a intervenit pentru a-i acorda ajutor. Martorul a precizat că femeia era conștientă, însă existau îngrijorări privind eventuale leziuni la nivelul gâtului și coloanei vertebrale.
Un alt spectator a declarat pentru publicația Herald Sun că femeia s-a răsturnat peste balustradă în timp ce încerca să se țină de aceasta.
„A căzut pe spate peste un scaun de la nivelul întâi. Din fericire, nu era nimeni așezat acolo”, a povestit martorul. Acesta a mai spus că femeia nu a țipat și nu a plâns, iar cei din jur și-au dat seama că situația era gravă.
O altă fană a relatat că a observat comportamentul riscant al femeilor care stăteau pe balustradă. „Am văzut ce urma să se întâmple. Fetele stăteau pe balustradă și, imediat ce și-a ridicat piciorul, am spus: «O să cadă». În câteva secunde, era deja jos. Ne-a zguduit pe toți, după un concert atât de frumos”, a povestit aceasta.
Reprezentanții stadionului Marvel au confirmat că femeia a primit îngrijiri medicale imediat după incident.
Harry Styles a întrerupt concertul și cu o seară înainte
Accidentul s-a produs la o zi după ce Harry Styles a fost nevoit să oprească de două ori concertul de vineri, tot pe stadionul Marvel, pentru a solicita ajutor medical pentru un spectator căruia i se făcuse rău din cauza căldurii.
Artistul și-a întrerupt prestația la jumătatea unei melodii și a cerut intervenția personalului medical. Mai mult, a verificat personal starea fanului, în timp ce interpreta piesa „Treat People With Kindness”.
Concertul face parte din turneul „Together, Together” al artistului britanic, în vârstă de 32 de ani.
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