Generează rezumat cu AI

Președintele iranian, Masoud Pezeshkian, a recunoscut public că „războiul economic” purtat de Washington este mult mai dificil de gestionat decât distrugerile cauzate de atacurile militare, arată publicația Fortune.

Prăbușirea economiei și lipsa veniturilor

În ultimele aproape cinci luni, Iranul nu a putut exporta petrol, fiind privat de principala sa sursă de venituri și valută. Importurile au fost, de asemenea, blocate, iar SUA au început recent să restricționeze și comerțul pe rutele terestre. Fără încasări, guvernul iranian a fost forțat să taie subvențiile pentru alimente, combustibil și electricitate, în timp ce angajații din sectorul de stat și pensionarii au rămas neplătiți.

Inflația a atins pragul de 90%, iar moneda națională s-a prăbușit la un nou minim istoric de 2,99 milioane de riali pentru un dolar. În acest context, liderul de la Teheran a transmis un mesaj tranșant la televiziunea națională: „Nu avem bani.”

Pezeshkian a descris situația ca pe un conflict invizibil, dar extrem de distructiv:

„Suntem angajați într-un război tăcut, care este mult mai dificil decât unul în care se lansează rachete și se provoacă distrugeri. Este un război economic, unul cu care voi, cei care lucrați pe frontul economic, vă confruntați. Și nu este deloc unul ușor.”

Criza internă: pene de curent, lipsa alimentelor și proteste

Republica Islamică a început să raționalizeze energia și alte resurse. Compania de stat de electricitate a introdus opriri de curent programate, iar Teheranul a tăiat livrările de făină și pâine ieftină în șapte din cele 31 de provincii ale țării. Șeful comisiei economice din Parlamentul iranian a avertizat cu privire la posibile penurii de combustibil și încălzire în această iarnă, invocând daunele aduse infrastructurii energetice în timpul războiului.

Nemulțumirile au izbucnit și în rândul populației. Chiar și presa apropiată de regim, precum site-ul Nour News (afiliat Consiliului Suprem de Securitate Națională), a relatat despre protestele brutarilor din provincia vestică Zanjan și din alte zone, cauzate de lipsa făinii. De asemenea, pensionarii și sindicatele au organizat demonstrații, unele incluzând slogane anti-regim. După ce 13 muncitori de la o uzină petrochimică au murit într-un accident în câmpurile petroliere din vest, liderii sindicali au dat vina pe măsurile de austeritate și pe represiunea politică.

Experții consideră că aceste tulburări nu sunt suficient de puternice pentru a amenința regimul, fiind mai puțin extinse decât cele din ianuarie, când guvernul a masacrat mii de oameni pentru a înăbuși revolta. Deocamdată, oficialii permit protestele care se concentrează pe condițiile de trai.

„Inflația a făcut ca salariile lor să fie insuficiente pentru a acoperi cheltuielile de trai. Este firesc ca aceste grupuri să aibă revendicări”, a declarat Ali Zeinivand, secretar de stat în Ministerul de Interne, pentru o agenție de presă semi-oficială.

Impactul blocadei militare și financiare

Luna trecută, amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM), a precizat că blocada navală a împiedicat Iranul să exporte petrol în valoare de cel puțin 25 de miliarde de dolari. De asemenea, SUA și partenerii ei au înghețat active, criptomonede în valoare de aproape 350 de milioane de dolari.

Efectele s-au propagat în întreaga economie, forțând regimul să rețină salariile, pensiile și beneficiile lucrătorilor din sectoarele energetic, producție, construcții și securitate, inclusiv din cadrul Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

„Presiunea financiară asupra armatei iraniene a devenit atât de semnificativă încât există rapoarte conform cărora grupările de miliție aliniate Iranului din întreaga regiune rețin plățile către soldații lor pentru a direcționa bani înapoi către Gărzile Revoluționare, care, la rândul lor, nu își plătesc trupele. Regimul islamic resimte clar șocul economic, iar Gărzile Revoluționare arată semne tot mai clare de disperare din această cauză”, a explicat amiralul Cooper.

Tensiuni în Golf și reacția Washingtonului

Iranul a avertizat că situația actuală de „nici război, nici pace” este nesustenabilă și a intensificat recent atacurile asupra navelor comerciale din Golful Persic. Cu toate acestea, fluxul de petrol rămâne aproape de nivelurile anterioare războiului, deoarece vecinii Iranului își exportă țițeiul sub protecția armatei americane. Deși costurile cu asigurările și transportul au crescut, traficul tancurilor petroliere prin Strâmtoarea Ormuz a crescut luna aceasta, iar livrările de gaze naturale lichefiate sunt în creștere, calmând criza globală de aprovizionare înainte de sezonul rece.

Unii oficiali iranieni au sugerat că blocada navală a SUA ar putea fi spartă cu un convoi masiv de tancuri petroliere care ar încerca să tranziteze strâmtoarea simultan, dar nu există încă semne ale unei astfel de acțiuni. Joi, forțele americane au imobilizat o navă comercială în Golful Oman după ce echipajul a încercat să forțeze blocada, ignorând mai multe avertismente. Până vineri, CENTCOM a redirecționat 158 de nave comerciale și a imobilizat șase nave care au încercat să spargă blocada.

Între timp, veniturile din vânzările de petrol aflat deja pe mare înainte de reimplementarea blocadei sunt pe cale să se epuizeze, majoritatea livrărilor finale ajungând în China. Odată ce această sursă va seca, regimul va fi privat de ceea ce era anterior principala sa sursă de valută forte.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a rezumat situația după impunerea de noi sancțiuni:

„Economia Iranului se scufundă, iar liderii săi intră în panică.”