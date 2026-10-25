Peste o mie de persoane au fost reținute, potrivit ministrului francez de Interne. O zi cu proteste pașnice în mare parte s-a transformat în haos după lăsarea serii.

La Paris, Poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Tom Nouvian, The Associated Press: „S-a lăsat întunericul și, de mai bine de o oră, protestatarii mascați aruncă obiecte și artificii asupra forțelor de ordine, iar poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și grenade asurzitoare. Gazul este peste tot acum, îți intră în gât și în plămâni, oamenii nu se pot opri din tușit. Poliția a izolat piața, iar mulți protestatari sunt blocați în centrul ei. Un elicopter al poliției survolează zona. O zi care a început pașnic se termină acum cu ciocniri aprige.”

Laurent Nunez, ministrul francez de Interne: „Forțele de securitate internă s-au confruntat din nou cu un nivel extrem de ridicat de violență. Așadar, au fost nevoiți să înfrunte acest lucru cu mult curaj și determinare. În timp ce vă vorbesc, suntem aproape de 1.000 de rețineri. Evident, acest număr va crește atunci când vom actualiza datele.”

Proteste în Franța

La Paris, marșul organizat de mișcarea „vestele galbene” - dar și de sindicaliști, studenți și elevi - a pornit din arondismentul 13 și s-a încheiat la câțiva kilometri distanță, la Porte de Vincennes. Manifestanții au fost nemulțumiți că autoritățile au schimbat traseul și au scos astfel protestele din centrul capitalei.

În primele rânduri s-a aflat Jean-Luc Melenchon, liderul partidului de extremă stânga Franța Nesupusă și unul dintre candidații la alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor.

Jean-Luc Mélenchon: „Cred că, având în vedere situația actuală, (Macron) va înțelege că protestele se vor repeta în fiecare săptămână. Iar la începutul săptămânii viitoare ar trebui să cedeze în fața solicitărilor manifestanților”.

Un punct nevralgic a fost orașul Orleans, unde manifestațiile plănuite de sindicaliști au coincis cu deschiderea Congresului partidului „Reunirea Națională”, condus de Marine Le Pen. 11.000 de oameni, potrivit prefecturii, 26.000, potrivit organizatorilor, au participat la un marș împotriva acestei formațiuni de extremă dreapta.

Ciocniri au fost raportate și în timpul protestelor din Lyon, Lille, Marsilia, Montpellier, Nantes și Toulouse. Iar la Bordeaux, mai multe magazine și instituții publice au fost din nou vandalizate. Asta în ciuda interdicțiilor impuse de autoritățile locale.

Proteste în Italia

Și autoritățile din Italia au fost în stare de alertă într-o zi în care au fost anunțate sute de mișcări de protest, unele organizate de tineri, altele de activiștii pacifiști.

La fel ca în Franța și aici lucrurile au degenerat spre seară. Zone importante din Roma au ajuns din nou zone de conflict ale unor grupuri de manifestanți și ale forțelor de ordine.

Presa italiană relatează că poliția a reținut peste 500 de persoane, inclusiv 110 minori. În schimb, o operațiune majoră de securitate a împiedicat adunarea protestatarilor în cea mai mare parte a zilei, la Milano, după dezastrul de weekendul trecut.

În schimb, au avut loc proteste în alte părți ale Italiei, inclusiv ciocniri cu poliția la Bologna și Torino, unde au fost folosite tunuri cu apă.

Proteste în Albania

În capitala Albaniei, la Tirana, mii de persoane au participat la un nou miting antiguvernamental.

Manifestația a degenerat în confruntări după ce un grup de protestatari a aruncat cu pietre în clădirea Ministerului Educației.

Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a-i dispersa. Mișcarea de protest din Albania a depășit deja 130 de zile.