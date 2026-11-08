Potrivit Associated Press, ciocnirile s-au intensificat în fața Ministerului Educației, înainte de a se extinde către sediul prim-ministrului, unde poliția a dispersat mulțimea folosind tunuri de apă.

Demonstrațiile fac parte dintr-un val tot mai amplu de proteste antiguvernamentale care cer demisia prim-ministrului Edi Rama, aflat la putere din 2013 și care a câștigat anul trecut un al patrulea mandat.

Mișcarea a apărut inițial pe fondul acuzațiilor de corupție legate de un proiect de stațiune de lux susținut de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

De atunci, mișcarea s-a extins, incluzând nemulțumiri legate de serviciile publice, standardele educaționale, șomajul și oportunitățile limitate pentru tineri.