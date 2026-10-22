Potrivit Agerpres, care citează AFP, în timpul unui vot înscris pe ordinea de zi, deputați din opoziție s-au strâns în fața pupitrului președintelui parlamentului, cerând întreruperea ședinței din cauza tulburărilor.

Deputații agitau fotografii cu fața și rănile unui manifestant care ar fi fost lovit de polițiști.

În direcția președintelui parlamentului s-a aruncat cu apă și diverse documente, ceea ce a declanșat o încăierare cu alți deputați.

Astfel de scene nu sunt rare în legislativul albanez, unde incidente similare au mai izbucnit în trecut.

'Deputații opoziției au decis astăzi să se facă vocea revendicărilor studenților', a declarat într-un comunicat Sali Berisha, șeful opoziției și liderul Partidului Democrat.

Pirro Vengu, deputat al Partidului Socialist al lui Rama, a acuzat rețelele sociale ale opoziției că încearcă 'să se folosească de aceste tulburări pentru a reveni la putere'.

Sute de manifestanți s-au adunat în fața parlamentului

Joi, câteva sute de manifestanți s-au adunat în fața parlamentului în timpul ședinței, însă nu s-au semnalat ciocniri.

Miercuri seara au fost raportate doar incidente minore pe străzile din Tirana. Mișcarea de protest condusă de studenți a chemat la un miting național sâmbătă.

Ei manifestează pentru a cere mai mult sprijin pentru educație și și-au reînnoit apelurile, care durează de luni de zile, la demisia prim-ministrului Rama, acuzat de corupție.

Peste 300 de persoane, inclusiv mulți polițiști, au fost rănite în timpul ciocnirilor, iar zeci de protestatari au fost arestați.

Manifestațiile antiguvernamentale au început în luna mai apropo de un proiect controversat de stațiune turistică legat de familia președintelui american Donald Trump.