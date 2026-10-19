Capitala Albaniei a fost scena unor proteste violente începând de marţi, la care au participat mii de persoane, în special tineri, care demonstrează împotriva condiţiilor de studiu din universităţi şi a corupţiei, cerând demisia şefului guvernului, relatează Agerpres, care citează AFP.

La fel ca în zilele precedente, câteva sute de persoane s-au adunat luni la prânz în faţa Ministerului Educaţiei pentru a continua manifestaţia, au constatat jurnaliştii AFP.

Clădiri incendiate şi sute de răniţi în confruntările cu poliţia

O parte dintre protestatari, extrem de violenţi, au incendiat sau au avariat grav în ultimele zile clădiri aparţinând mai multor ministere, instanţe, bănci, precum şi magazine. Duminică, ei au incendiat o secţie de poliţie şi intrarea în Ministerul de Interne.

În confruntările zilnice dintre manifestanţi şi forţele de ordine, circa 300 de persoane au fost rănite până în prezent, dintre care aproape două treimi sunt poliţişti, a anunţat Ministerul de Interne.

Atacaţi cu pietre, cocktailuri Molotov şi dispozitive pirotehnice, poliţiştii răspund cu tunuri de apă, gaze lacrimogene şi, începând de sâmbătă, cu gloanţe de cauciuc pentru a dispersa mulţimea.

„Protestele sunt un drept, în timp ce violenţa este o infracţiune. Această linie roşie trebuie trasată clar în această etapă critică a dezvoltării noastre democratice”, a declarat Rama într-un mesaj postat pe Facebook.

Prim-ministrul socialist a adăugat că este pregătit pentru „dialog cu toată lumea, cu excepţia celor care recurg la violenţă şi a partidelor politice care refuză să se distanţeze de aceasta”.

Prime pentru poliţişti şi creşteri salariale anunţate de premier

În timpul unei întâlniri cu membri ai forţelor de ordine, transmisă în direct pe pagina sa de Facebook luni, şeful guvernului, la putere din 2013, a lăudat angajamentul poliţiei în cadrul acestor manifestaţii, anunţând o primă de 2.500 de euro pentru „fiecare ofiţer din prima linie”, precum şi o „creştere semnificativă a salariilor poliţiştilor” începând din ianuarie.

Edi Rama, care a acuzat în repetate rânduri „forţe străine” că se află în spatele tulburărilor, a susţinut că protestatarii violenţi sunt „exploataţi” de mişcarea Antifa şi de serviciile de informaţii străine, în special în mediul online, menţionând Rusia şi Iranul.

El a susţinut vineri că „mâini străine” urmăresc să împiedice procesul de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană (UE).

Aceste tulburări vin după câteva luni de proteste antiguvernamentale în această ţară balcanică, declanşate iniţial de un proiect controversat de staţiune turistică legat de familia preşedintelui american Donald Trump.