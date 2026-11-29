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Trenul leagă Roma de München, traversând regiunea Tirolului de Sud și teritoriul Austriei. Călătoria este organizată astfel încât turiștii să poată petrece weekendul în capitala Bavariei, fără să fie nevoiți să plătească mai multe nopți de cazare, scrie Blic.

De la Roma la Bavaria, cu o singură noapte de cazare

Linia specială a fost lansată anul trecut de compania feroviară italiană FS Treni Turistici Italiani. Inițial, trenul a circulat în perioada Oktoberfest, iar ulterior a fost introdus și în sezonul Adventului, când a atras un interes considerabil din partea călătorilor. În această iarnă, „Espresso Monaco” revine pe traseul Roma – München și retur.

Potrivit programului anunțat, trenul pleacă din Roma vineri seara, iar cursa de întoarcere din München are loc duminica. Astfel, pasagerii pot folosi weekendul pentru a vizita târgurile de Crăciun din orașul german, economisind în același timp bani pentru cazare, deoarece călătoria de noapte le permite să reducă numărul nopților petrecute la hotel.

Ruta funcționează și în sens invers. Călătorii din Germania pot pleca duminica spre sud, fie pentru cumpărături și atmosfera festivă din Roma, fie pentru o excursie de iarnă în Munții Dolomiți.

Sezonul festiv a început pe această rută încă de la sfârșitul lunii noiembrie. Prima cursă din Roma spre München a plecat vineri, 27 noiembrie, cu întoarcerea programată duminică, 29 noiembrie.

Cei care au ratat această plecare mai au o ocazie în weekendul următor: trenul va circula din nou în perioada 4-6 decembrie, cu plecare din Roma vineri și retur din München duminică.

Pe parcursul călătoriei, trenul oprește în mai multe orașe pitorești, printre care:

Bolzano, în Tirolul de Sud;

Trento, în nordul Italiei;

Kufstein, în Austria;

Innsbruck, capitala Tirolului austriac.

Traseul oferă pasagerilor ocazia de a admira peisajele de iarnă din Alpi și de a descoperi mai multe destinații europene în cadrul aceleiași călătorii.

În ceea ce privește prețurile, acestea diferă în funcție de confortul ales: