Generează rezumat cu AI

„Tehnologia ne ajută; GigaChat ne ajută. S-a perfecționat foarte mult în ultimul an”, i-a spus Peskov jurnalistului Pavel Zarubin. „Vom înțelege care sunt problemele cele mai urgente pentru public. Într-adevăr, există multe astfel de solicitări urgente care necesită un răspuns imediat”, a adăugat el.

Emisiunea, intitulată „Bilanțul anului cu Vladimir Putin”, este programată pentru 10 decembrie, potrivit agenției de știri Baha.

Altfel, președintele rus Vladimir Putin a discutat joi, 26 noiembrie, la Moscova, cu un adolescent indian, în cadrul conferinței „AI Journey”, despre rolul inteligenței artificiale în educație.

Potrivit Associated Press, în timpul unei întâlniri cu tinerii, la care Putin a participat alături de președintele Kazahstanului, Kassym-Jomart Tokayev, acesta a discutat cu Raul John Aju, un antreprenor adolescent din India, despre care se spune că ar avea 16 sau 17 ani.

Dezvoltatorul și creatorul de conținut este supranumit „AI Kid of India”.

Putin a avertizat că tinerii ar putea deveni dependenți de răspunsurile generate de IA, în loc să-și dezvolte propria înțelegere sau să memoreze informațiile.

„Ei nu gândesc singuri; pur și simplu reproduc tot ce le oferă mașina. Nu reprezintă oare o amenințare utilizarea inteligenței artificiale în procesul educațional?”, l-a întrebat Putin pe Aju.

Aju a făcut o comparație cu calculatoarele, spunând că elevii ar trebui să stăpânească noțiunile de bază înainte de a folosi tehnologia pentru a-și finaliza temele.

„În acest moment, tuturor copiilor ar trebui să li se predea noțiunile de bază despre orice”, a spus Aju.