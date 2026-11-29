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Au fost ciocniri care s-au soldat cu mai mulți răniți — inclusiv un polițist — sâmbătă seara, la o Convenție a Tineretului Rassemblement National (RN, extremă dreapta), în estul Parisului, la care era prezentă Marine Le Pen, anunță duminică Prefectura Poliției (PP) Parisului, relatează AFP, preluată de news.ro. Douăsprezece persoane au fost arestate.

Potrivit Prefecturii Poliției Parisului, sâmbătă, „către ora locală 19.30 (20.30, ora României)”, poliția a fost alertată cu privire la „prezența unui grup de aproximativ 60 de persoane, care purtau cagule, care se îndrepta către Chalet du Lac”, în Pădurea Vincennes, unde avea loc Convenția Mișcării de Tineret a Partidului Rassemblement National. Cu această ocazie, mișcarea de tineret de extremă dreapta a fost redenumită „Jeunes Bleu Marine”.

Polițiștii „au fost ținta unor tiruri cu proiectile” după ce au ajuns la fața locului, potrivit PP. Trei persoane au fost arestate „cu privire la violențe voite în grup” împotriva unei persoane depozitare a autorității publice, „rebeliune, participare la o adunare armată și port de armă de categoria D”.

Un polițist rănit la maxilar

„În cursul acestei intervenții, un polițist, rănit la maxilar din cauza unei busculade, a fost transportat la spital”, precizează PP. „Doi membri ai Serviciului de Securitate al RN au fost ușor răniți, dar și mai mulți alți bărbați, fără indicii cu privire la gravitate în cazul acestora din urmă”, adaugă Prefectura Poliției.

Sâmbătă seara, „alte două incidente punctuale au avut loc în apropierea Chalet du Lac”, anunță PP, care au antrenat noi arestări. În apropierea unei stații de metrou, la Vincennes, către ora locală 21.15 (22.15, ora României), „patru bărbați au fost arestați cu privire la adunare în vederea comiterii de violențe”, iar apoi alți „cinci minori, care purtau cagule și manifestau împotriva mitingului, au fost conduși la comisariat în vederea verificării identității, după care au fost predați celor responsabili civil de ei”, anunță PP.

„Marine, președintă”

La Convenție au participat aproximativ 600 de activiști și responsabili locali ai Mișcării de Tineret RN. Marine Le Pen, aclamată puternic și aplaudată în strigăte de „Marine, președintă”, i-a îndemnat pe aceștia să refuze orice „victimizare” și „să nu cadă” în „provocări”.

Tot sâmbătă, la Biarritz, un banchet Canon français — un eveniment cofinanțat de miliardarul ultraconservator Pierre-Édouard Stérin — s-a transformat în ciocniri între manifestanți „antifasciști” și forțe de ordine. Mai multe persoane au fost rănite, inclusiv un polițist, care a fost spitalizat.