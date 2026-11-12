Preşedintele Putin a spus că forţele Moscovei vor avea nevoie de cinci zile pentru a elimina minele de pe calea de acces către oraş şi a menţionat că, dacă Kievul neagă că a pierdut controlul total asupra oraşului, va trebui de asemenea să garanteze siguranţa în acesta, potrivit Agerpres.

Ucraina a negat că Moscova controlează întreg oraşul.

Lupta pentru Kostiantinivka, a cărei preluare deschide drumul pentru cucerirea orașelor Slaviansk şi Kramatorsk, principalele obiective ale ofensivei ruse în Donbas, a început în octombrie 2025.

„Am avut o experienţă foarte bună cu cooperarea umanitară în localitatea Oleşki", a menţionat liderul rus referindu-se la misiunea umanitară recentă, mediată de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump.

Putin i-a mulțumit Melaniei Trump

Preşedintele Putin a mulţumit pentru „participarea activă" a Melaniei Trump la rezolvarea problemei umanitare din Oleşki, în regiunea Herson, şi a estimat că noua misiune ar putea fi implementată după modelul celei anterioare.

„Această practică trebuie să continue cu participarea avocaţilor poporului din Rusia şi Ucraina", a menţionat liderul rus, estimând că ar trebui evacuate aproximativ 400-500 de persoane din Kostiantinivka.

Vladimir Putin a mai afirmat că Rusia este dispusă să invite reprezentanţi ai mass-media internaţionale la locul misiunii umanitare pentru a povesti ce vor vedea şi cine controlează cu adevărat în prezent acest oraş.

Rusia şi Ucraina au finalizat la sfârşitul lunii octombrie o misiune umanitară fără precedent în Oleşki, care a avut loc în mijlocul unui armistiţiu pe care ambele tabere ale conflictului l-au respectat cu stricteţe.

Putin cere „o pace eternă” cu Ucraina şi graniţe clare

Preşedintele rus i-a asigurat pe emisarii Casei Albe că îşi doreşte „o pace eternă" cu Ucraina, în care să existe linii de frontieră clare, respectate de ambele părţi.

„Pentru noi există o linie de separare. Linia graniţei de stat. Aşadar, va fi clar şi inteligibil: aici noi şi acolo voi", a afirmat preşedintele Putin la începutul întâlnirii în care a avertizat că, altfel, „zonele gri" vor rămâne "mărul discordiei".

Emisarii americani cer implicarea europenilor în negocieri

Steve Witkoff şi Jared Kushner l-au îndemnat pe preşedintele Putin să permită participarea europenilor la discuţiile menite să pună capăt războiului din Ucraina.

„Dacă optăm pentru un format multilateral, putem continua să facem progrese înspre rezolvarea problemelor", i-a transmis Jared Kushner preşedintelui Rusiei.

Liderul de la Kremlin le-a spus celor doi emisari americani că nu s-a opus niciodată dialogului cu Europa, făcând referire la o posibilă participare europeană în viitoarele runde de negocieri pentru rezolvarea situaţiei din Ucraina.

Putin ameninţă că trupele occidentale din Ucraina ar deveni „ţinte legitime”

În plus, preşedintele Putin le-a cerut mediatorilor americani să clarifice în contactele lor cu europenii dacă aceştia vor pacea sau războiul, arătând totodată că se opune desfăşurării de trupe occidentale în Ucraina ca parte a unei soluţii de menţinere a păcii, ceea ce ar reprezenta o ameninţare pentru securitatea naţională a Rusiei şi o continuare a conflictului.

„Pentru noi, (ar fi) o ţintă legitimă", a spus el, potrivit AFP.

„Cu alte cuvinte, războiul va fi reluat imediat", a adăugat liderul rus.