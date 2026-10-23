Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a fost informat în acest sens de Jared Kushner, ginerele lui Trump. Zelenski încă nu a reparat relația cu președintele american, însă a declarat aseară că nu are nimic personal de împărțit cu el.

Disputa dintre Volodimir Zelenski și Donald Trump nu a ajuns încă la final. Totuși, președintele ucrainean încearcă să aplaneze conflictul.

Într-un interviu acordat jurnalistei Christiane Amanpour de la CNN, liderul de la Kiev a spus că nu e nimic personal între el și Trump. Nici controversa privind accesul Ucrainei la rețeaua Starlink nu este clarificată. Donald Trump refuză să spună cine a dat ordinul care a dus la limitarea vitezei dronelor ucrainene.

Donald Trump, președintele SUA: „Ei bine, nu vreau să spun, dar știu că a fost o situație foarte interesantă. Așa că prefer să nu comentez într-un sens sau în altul.”

Reporter: The Wall Street Journal susține că l-ați sunat și i-ați cerut...

Donald Trump: „Da, nu vreau să comentez. Nu contează dacă l-am sunat eu sau dacă l-a sunat altcineva. Cred că ceea ce contează e că el a restabilit conexiunea.”

Zelenski spune însă că problema nu a fost una tehnică și că situația nu este încă pe deplin rezolvată.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Încă nu funcționează. (Viteza) a fost limitată, apoi a fost mărită puțin. Da, la câteva zile după tot acest scandal. Dar, în prezent, conexiunea este în continuare limitată.”

Fără conexiunea Starlink, ucrainenii nu se pot apăra de atacurile rusești. În urmă cu două nopți, Rusia a lansat un atac deosebit de violent: trei dintre rachetele balistice folosite în atac aveau focoase cu muniție cu dispersie.

Nick Paton Walsh, corespondent CNN: „Aceste atacuri sunt deosebit de înspăimântătoare, pentru că munițiile explodează în aer și împrăștie încărcături explozive de mici dimensiuni, concepute pentru a răni oameni, inclusiv civili. Într-un mediu urban, cum este cel de aici, acestea pot acoperi o rază de aproximativ 400 de metri. Este o escaladare clară a violenței atacurilor lansate de Rusia.”

Trump, pe de altă parte, nu pare dispus să ceară socoteală Rusiei pentru aceste atacuri.

Reporter: Volodimir Zelenski a declarat că noile atacuri rusești din cursul nopții demonstrează că nimic nu s-a schimbat în atitudinea lui Putin și că acesta nu își dorește pacea. Cum comentați?

Donald Trump, președintele SUA: „Vom vedea cum evoluează lucrurile. Asta se întâmplă de foarte mult timp.”

Deși a acceptat, cel puțin la nivel de principiu, reluarea negocierilor, Vladimir Putin a transmis ieri că Rusia își va duce la îndeplinire obiectivele în Ucraina. Cu alte cuvinte, nu s-a schimbat nimic.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Acestea nu sunt teritoriile lor, ci teritorii ale Rusiei istorice. Mai mult, oamenii care trăiesc în aceste teritorii au votat pentru independență. Iar, într-o a doua etapă, vreau să subliniez acest lucru, au votat pentru reunificarea cu Federația Rusă. Prin urmare, mi se pare nepotrivit să vorbim despre pierderi teritoriale.”

Putin a mers chiar mai departe, sugerând că acest conflict ar fi, în esență, un război... civil.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Noi suntem pregătiți să ajungem la o înțelegere și să căutăm soluții pentru această situație dificilă, deloc simplă. Vorbim despre un popor foarte apropiat de noi. Înțelegeți, cele mai recente studii genetice arată că rușii și ucrainenii sunt un singur popor.”

Putin a susținut această idee încă dinaintea invaziei în Ucraina, pentru a justifica pretențiile Moscovei asupra Kievului.