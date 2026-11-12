„Emisarii preşedintelui american (...) au fost întâmpinaţi de reprezentantul special al preşedintelui rus, Kirill Dmitriev”, la sosirea lor pe aeroportul Vnukovo, situat la periferia Moscovei, a precizat agenţia Interfax, citată de News.ro.

Cei doi emisari americani au fost întâmpinaţi la coborârea din avion pe aeroportul Vnukovo din Moscova de către reprezentantul special al preşedintelui rus, Kirill Dmitriev, potrivit imaginilor obţinute de AFP.

Conform televiziunii ruse, convoiul lor a părăsit aeroportul la ora 05:00.

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat la sosirea sa la Dublin că ar putea exista o „fereastră de oportunitate” pentru a ajunge la un armistiţiu înainte de 2027 în războiul din Ucraina, care durează de mai bine de patru ani.

„Ceea ce este important este că americanii s-au întâlnit cu Putin cu elemente concrete. Mi-ar plăcea foarte mult să se întoarcă la Dublin cu elemente concrete”, a adăugat el. S-a declarat sceptic, dar „există o speranţă”.

De asemenea, el a salutat ceea ce a numit o „schimbare de ton” din partea Statelor Unite în ceea ce priveşte participarea Europei la discuţii, afirmând că „partea americană abordează acest subiect într-un mod mai pozitiv, mai cordial”.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a afirmat, la rândul său, că negocierile purtate în Emiratele Arabe Unite au demonstrat că Statele Unite, Ucraina şi Europa sunt „pe deplin aliniate şi unite”.

În cadrul acestor două zile de discuţii directe - primele din ultimele peste opt luni -, cele două părţi au convenit asupra unui nou schimb masiv de prizonieri, rămânând însă în dezacord cu privire la rolul pe care Europa ar trebui să îl joace în continuarea negocierilor.

Deşi din aceste discuţii menite să găsească o soluţie la un război care durează de peste patru ani au reieşit puţine elemente concrete, părţile au semnalat progrese şi au afirmat că negocierile vor continua.

În cadrul unei intervenţii la televiziunea rusă după această întâlnire, şeful delegaţiei de la Kremlin, istoricul naţionalist Vladimir Medinski, a afirmat că „obiectivul principal” al negocierilor era crearea unui „sistem de securitate” în Europa care să constituie un nou „Yalta şi Potsdam”, făcând referire la conferinţele din 1945 dintre URSS şi puterile occidentale privind împărţirea Europei de după război.