Negocierile nu vor include oficiali europeni, spun rușii, după ce Parisul anunţase o „reprezentare” a europenilor la masă, transmit AFP şi Reuters, conform Agerpres.

„Ceea ce se va petrece la Abu Dhabi în zilele următoare vor fi negocieri trilaterale între Rusia şi Ucraina, cu medierea Statelor Unite”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„În ce priveşte prezenţa europenilor, (...) americanii au propriile lor canale de comunicare cu europenii, ucrainenii au propriile lor canale de comunicare cu europenii”, a adăugat Peskov în briefingul său de presă zilnic.

Comentariile lui Peskov par să contrazică o declaraţie făcută duminică de ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, care a afirmat că reprezentanţi ai Franţei vor fi prezenţi la reuniunea din 10-11 noiembrie, în care părţile urmează să discute despre încetarea războiului din Ucraina, acorduri de securitate post-război şi dezescaladare.

Şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat luni, într-un comunicat de presă, că Uniunea Europeană „va fi prezentă" la negocierile dintre Ucraina şi Rusia, conduse de Statele Unite, programate pentru marţi şi miercuri la Abu Dhabi.