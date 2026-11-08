"El s-a făcut pur şi simplu purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Peste tot în lume, Kremlinul încearcă să convingă şefii de stat şi de guvern că în fond Donbasul este rusesc şi că războiul de agresiune este un război de eliberare a Donbasului", a declarat Jean-Noel Barrot pe RTL/Public Senat. " Ceea ce este evident de o gravitate fără precedent şi, după părerea mea, aceasta îl descalifică definitiv pentru a exercita funcţiile la care aspiră", a adăugat el.

Candidatul Franţei Nesupuse la alegerile prezidenţiale, Jean-Luc Melenchon, a afirmat sâmbătă că soluţionarea războiului din Ucraina ar putea trece prin concesii teritoriale, în special în Donbas, unde - potrivit lui - populaţia trebuie să fie consultată.

În discursul-program pronunţat în faţa a peste 20.000 de persoane la Bourget, potrivit organizatorilor, el a asigurat că un executiv condus de partidul său s-ar angaja "deschis în soluţionarea invaziei ruse în Ucraina".

Criticat adesea pentru că a pus la îndoială legitimitatea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi a denunţat tirurile ucrainenilor în adâncimea Rusiei, el a spus că refuză "să aibă în vedere o pace cu concesii teritoriale în Ucraina, fără să se ceară populaţiilor vizate, dacă sunt de acord să se afle de o parte sau de cealaltă parte a frontierei".

"Cine are dreptul să ştie dacă ea (populaţia) vrea să fie ucraineană sau rusă?", a întrebat el retoric, în timp ce Kievul refuză până în prezent oficial orice concesii asupra Donbasului.