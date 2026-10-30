Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al dictatorului rus, Dmitri Peskov, în cadrul unui interviu, potrivit TSN.ua.

Întrebat dacă Putin ar fi dispus să discute telefonic cu Zelenski în cazul în care acesta ar iniția convorbirea, reprezentantul Kremlinului a răspuns afirmativ.

Totuși, el a transferat responsabilitatea asupra liderului ucrainean, care nu a făcut până acum un asemenea demers.

„Nimeni nu a sunat încă”, a declarat sfidător Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a fost întrebat și dacă Putin ar răspunde la un telefon din partea președintelui francez Emmanuel Macron sau a cancelarului german Friedrich Merz.

Reprezentantul dictatorului rus a dat asigurări că liderul de la Kremlin ar fi „deschis dialogului cu toată lumea”.

„Va răspunde și la telefon. Este deschis dialogului cu toată lumea”, a afirmat Peskov.

Ce se știe despre posibila întâlnire dintre Zelenski și Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că pregătește o întâlnire cu președintele Volodimir Zelenski și dictatorul Vladimir Putin.

Potrivit acestuia, în cadrul eforturilor de identificare a unor soluții pentru încheierea războiului ruso-ucrainean, s-ar fi înregistrat „progrese semnificative”.

La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat că nu se cunoaște data unor eventuale negocieri cu Vladimir Putin, întrucât aceasta depinde în totalitate de decizia Kremlinului.

Potrivit liderului ucrainean, Moscova „nu a susținut niciodată până acum” o asemenea întâlnire.

Între timp, Iuri Ușakov, consilier al liderului de la Kremlin, a declarat că Putin este pregătit să îl primească pe Zelenski la Moscova.

Acesta a adăugat că, în cazul unei asemenea vizite, liderului ucrainean i-ar fi asigurate „toate condițiile necesare”, inclusiv cele privind securitatea.

Consilierul Kremlinului a comentat despre negocierile trilaterale

Iuri Ușakov a declarat că Moscova consideră suficient formatul trilateral al negocierilor dintre Rusia, SUA și Ucraina și apreciază drept utilă medierea Washingtonului în acest proces, conform TASS, agenția națională de presă a Rusiei.

Președintele rus Vladimir Putin răspunde întotdeauna politicos și detaliat întrebărilor adresate de omologii săi în timpul convorbirilor telefonice internaționale, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov.

Moscova consideră suficient formatul trilateral al negocierilor dintre Rusia, SUA și Ucraina și apreciază drept utilă medierea Washingtonului în acest proces.

„Rusia este în favoarea continuării negocierilor în același format ca până acum, cu reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite. Medierea americană este utilă în acest sens”, a declarat Ușakov.