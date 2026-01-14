Proiect: Cea mai mare economie din Europa ar putea îngheța, pentru prima oară, prețurile la alimente. Ce este „Coșul german”

14-01-2026 | 17:43
supermarket germania
Shutterstock

SPD, unul dintre partidele de guvernământ din Germania, vrea înghețarea prețurilor la alimentele de bază, ca reacție la scumpirile masive din ultimii ani. Potrivit proiectului, programul ”Coșul german” se aplică doar alimentelor produse local.  

Cristian Anton

SPD vrea să ia măsuri împotriva creșterii prețurilor la alimente și propune înființarea unui „Coș german” care să conțină alimente de bază la prețuri accesibile, scrie Die Zeit. Social-democrații de la SPD fac parte din coaliția de guvernare care îl susține pe cancelarul Friedrich Merz.

Prețurile la alimente în Germania au crescut cu aproximativ o treime din 2020. Pentru persoanele cu venituri mici sau medii, aceasta nu este o problemă abstractă, ci o povară zilnică. Scopul pachetului de măsuri este de a oferi o ușurare rapidă și vizibilă consumatorilor și de a asigura aprovizionare de bază accesibilă pentru toată lumea”, a declarat Esra Limbacher, vicepreședintele grupului parlamentar SPD.

Elementul central al conceptului planificat de SPD este introducerea unui așa-numit „Coș german”: acest coș este destinat să conțină alimente de bază accesibile și stabile la prețuri din toate categoriile principale de produse, toate produse în Germania. Lanțurile de magazine cu amănuntul ar putea participa în mod voluntar și ar putea oferi coșul în magazinele lor.

Agenție de stat pentru monitorizarea prețurilor

În plus, SPD intenționează să ia măsuri mai dure împotriva creșterilor ascunse de prețuri. Documentul conceptual al partidului propune protejarea durabilă a consumatorilor prin aplicarea cerințelor de etichetare și examinarea reglementării prin intermediul directivei UE privind practicile comerciale neloiale.

Citește și
nava daneza groenlanda
Marea Britanie și Germania discută despre prezența forțelor NATO în Groenlanda pentru a calma amenințarea SUA (Bloomberg)

De asemenea, urmând exemplul altor țări ale UE, urmează să fie înființată o agenție de stat de monitorizare a prețurilor. Această agenție are scopul de a face mecanismele de formare a prețurilor „de pe câmp până la raftul supermarketului” mai transparente și de a oferi avertizări timpurii cu privire la evoluțiile problematice.

Ilie Bolojan le-a cerut retailerilor să promoveze produsele românești. Patronii invocă lipsa fluxului constant de marfă

Dată publicare: 14-01-2026 17:34

