Chiriţoiu spune că plafonarea prețurilor la alimente nu mai are rost. „Sper că e ultima”

02-11-2025 | 15:45
Bogdan Chirițoiu
Inquam Photos / Malina Norocea

Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, este de părere că măsura de plafonare a preţurilor la alimente nu ar mai trebui prelungită, deoarece nu mai are impact, iar piaţa a învăţat să se adapteze şi s-au scumpit alte produse.

autor
Sabrina Saghin

„La alimente, plafonarea a fost extinsă până în primăvară. Sper că e ultima plafonare, chiar dacă ea va coincide cu liberalizarea la gaze. Deci, mi-e frică iar de o discuţie 'chiar acum să renunţăm la plafonare când, iată, liberalizăm gazele. Chiar dacă vine primăvara şi nu se mai încălzeşte lumea cu gaze, totuşi va creşte preţul la gaze şi chiar acum vă treziţi să scoateţi plafonul la alimente'. Vom vedea. Mă gândesc la discursul pe care o să-l auzim în februarie. N-o să ştim exact, creşte sau nu creşte (preţul la gaze - n. r.), dar mi-e teamă de acest discurs. De asta mi-aş fi dorit acum, dar n-am reuşit să convingem Coaliţia, să fi venit măcar cu un plan de exit. Să fi spus, 'bun, şase luni prelungim plafonarea, dar după astea şase luni, iată planul B, pentru că Ministerul Agriculturii are pregătit un plan B'. Acum, nu ştiu ce o să facă. Poate nu mai punem nimic în locul plafonării, să lăsăm piaţa să se regleze singură şi vedem ce se întâmplă sau venim cu vreun plan B", a afirmat Chiriţoiu.

El a susţinut că această măsură de plafonare a preţurilor la unele alimente nu mai are efect, pentru că retailerii s-au adaptat şi au învăţat cum să ocolească diferitele restricţii impuse de Guvern.

„Măsura asta de plafonare deja ţine de câtva timp. Ea, dacă a avut sens, a avut sens la început. Acum, cu cât trece timpul, are mai puţin sens, adică nu mai vezi impact până la urmă. Unele preţuri au scăzut, dar altele au crescut, deci, piaţa şi ea se adaptează. Prima dată companiile sunt luate prin surprindere, deci câteva luni ai efect, dar după un timp lumea învaţă cum să se adapteze, cum să ocolească diferitele restricţii ale Guvernului şi am văzut că au crescut preţurile la alte produse. Până la urmă, efectul este neutru pe ansamblu pentru consumatorul tipic, iar dacă vrem să-i ţintim pe consumatorii săraci, poate avem alte instrumente ca să ajungem la cei care sunt mai săraci", a susţinut şeful autorităţii de concurenţă.

Liberalizarea pieţei RCA, singurul succes real

Bogdan Chiriţoiu a adăugat că singurul succes de până acum este liberalizarea pieţei de RCA.

„Plafonarea care se tot extindea la RCA a fost retrasă şi lucrurile merg ok. Ba, vedem că nu a explodat preţul RCA-ului, vedem pe medie o creştere destul de mică cu reaşezări. Unele companii au crescut, (...) alţii au scăzut, însă vedem creşteri la anumite tipuri de poliţe, scăderi la anumite tipuri de poliţă, deci undeva pare că piaţa se comportă normal şi lucrurile se aşează", a conchis acesta.

Consiliul Concurenţei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) au organizat sâmbătă, la Sinaia, conferinţa „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor".

Sursa: Agerpres

