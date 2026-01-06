Liderul evreilor din Germania avertizează: „Extremiștii AfD la guvernare ar putea provoca un exod al comunităţii evreieşti”

06-01-2026 | 23:06
Josef Schuster
Un număr mare de evrei ar putea pleca din ţară dacă partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania devine parte a unui viitor guvern, a declarat marţi Josef Schuster, preşedintele Consiliului central al evreilor din Germania, transmite dpa.

Schuster, care a participat în Seeon, Bavaria, la o reuniune a Uniunii Creştin-Sociale (CSU), a descris situaţia evreilor germani ca fiind "din ce în ce mai problematică" în ultimii ani, declarându-se profund preocupat de sondajele de opinie pentru alegerile la nivel de land din Germania.

Şi la nivel federal, viaţa evreiască din Germania nu ar mai fi compatibilă cu un partid ca AfD la guvernare, a notat el.

Schuster şi-a exprimat totodată speranţa că partidele conservatoare din Germania, inclusiv CSU, şi-au dat seama că un partid de extremă dreapta care nu numai că ar ameninţa evreii, dar ar căuta şi legături strânse cu Rusia nu poate fi un partener de coaliţie.

Cinci dintre cele 16 landuri ale Germaniei vor organiza alegeri legislative în acest an.

AfD este cotat în prezent cu 38% în sondaje în Mecklenburg-Vorpommern, din nord-est, cu mult înaintea altor partide, iar în Saxonia-Anhalt, sondajele plasează acest partid din nou în fruntea preferinţelor, cu 40%.

