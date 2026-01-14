Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Comisia precizează faptul că decizia de a negocia, încheia și semna un acord comercial la nivelul Uniunii Europene se realizează în conformitate cu un proces democratic și cu procedurile prevăzute în Tratatele UE, adoptate de toate statele membre.

”Conform acestora, Comisia Europeană are mandatul de a negocia acorduri comerciale în numele Uniunii, pe baza unui mandat acordat de statele membre, acționând astfel în interesul cetățenilor europeni. După finalizarea negocierilor, Comisia Europeană înaintează propunerea de acord atât statelor membre, cât și Parlamentului European. Ambele instituții analizează documentul și îl aprobă prin procedurile proprii.”, a transmis Comisia Europeană.

În ceea ce privește Consiliul, Tratatele prevăd că acordurile comerciale sunt adoptate prin vot cu majoritate calificată. Aceasta înseamnă că un acord poate fi aprobat chiar dacă unele state membre votează împotrivă. Majoritatea calificată presupune votul favorabil a cel puțin 15 state membre, care să reprezinte minimum 65% din populația Uniunii Europene.

”Această procedură nu este una excepțională: votul cu majoritate calificată este metoda de decizie cel mai frecvent utilizată în Consiliu, aproximativ 80% din legislația Uniunii Europene fiind adoptată în acest mod. În cazul acordului UE–Mercosur, decizia de aprobare a fost adoptată de Consiliu la data de 9 ianuarie 2026”, mai spun reprezentanții instituției europene.

Ce reprezintă acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA) și Acordul comercial interimar (iTA) între UE și Mercosur

Împreună, aceste acorduri marchează o etapă importantă în relația de lungă durată a UE cu partenerii Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. ”Odată intrate în vigoare, acestea vor stabili un cadru pentru dialogul politic, cooperarea și relațiile comerciale în cadrul unui parteneriat modernizat și cuprinzător”, se arată pe site-ul Comisiei Europene.

Acordurile au nevoie de aprobarea Parlamentului European înainte de a putea fi încheiate în mod oficial de către Consiliul European. De asemenea, pentru ca acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA) să intre în vigoare, este necesar ca acesta să fie ratificat de către toate statele membre ale UE.

Ce prevede acordul de parteneriat UE-Mercosur

”Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA) reunește dialogul politic, cooperarea și angajamentul sectorial cuprinzător într-un cadru unic. Acesta include, de asemenea, un pilon privind comerțul și investițiile, care va deveni pe deplin aplicabil odată ce acordul va fi încheiat și va intra în vigoare”, mai precizează Comisia Europeană.

”Aceste dispoziții vor consolida cooperarea în domenii precum dezvoltarea durabilă, mediul și acțiunile climatice, transformarea digitală, drepturile omului, mobilitatea, combaterea terorismului și gestionarea crizelor. Dispozițiile privind dialogul politic vor favoriza o coordonare mai strânsă în ceea ce privește provocările globale, cum ar fi schimbările climatice, menținerea păcii și migrația. Acest cadru va facilita, de asemenea, un schimb solid de bune practici pe teme care variază de la guvernanță la inovare tehnologică. EMPA consolidează, de asemenea, coordonarea UE-Mercosur în forurile multilaterale și oferă platforme structurate pentru dialogul sectorial”.

Iată câteva dintre aceste prevederi:

Calendarul liberalizării tarifelor

-► Autovehicule: ”Pentru autovehiculele cu motoare cu ardere internă, nu se schimbă nimic, deoarece liberalizarea completă are loc pe o perioadă de 15 ani, incluzând o cotă temporară pentru importurile existente cu tarife mai mici. Pentru vehiculele electrice, perioada inițială de tranziție pentru liberalizarea completă și liniară (15 ani) este mai lungă (dar numai

cu 3 ani mai lungă), compensată de o nouă reducere mai semnificativă la intrarea în vigoare – de la 35 % la 25 % din prima zi, ceea ce va îmbunătăți imediat competitivitatea exporturilor UE.”

-► Carnea de porc: ”Paraguayului i s-a acordat o cotă suplimentară de 1 500 de tone, având în vedere statutul său de țară în curs de dezvoltare fără ieșire la mare.”

Autovehicule – măsuri de salvgardare:

-► ”În cazul autovehiculelor, măsurile de salvgardare vor fi supuse unui mecanism de declanșare puțin mai flexibil în comparație cu alte mărfuri (determinarea prejudiciului, în loc de „prejudiciu grav”). Cu toate acestea, elementul cheie

conform căruia măsurile de salvgardare pot fi activate dacă prejudiciul invocat are o legătură cauzală directă cu o

creștere bruscă a importurilor rămâne neschimbat.

Măsurile de salvgardare pot fi impuse pentru o perioadă maximă de 5 ani, în loc de 4 ani; în ceea ce privește soluția, acordul garantează că exporturile din cei 3 ani înainte de introducerea unei măsuri de salvgardare continuă să beneficieze de rate preferențiale conform ratelor stabilite în acord”.

Taxe la export:

-► ”La fel ca în 2019, pentru Argentina, Uruguay și Paraguay, acordul elimină complet sau fixează la zero taxele la export pentru toate materiile prime și produsele industriale. De asemenea, reduce taxele la export pentru produsele agricole (Argentina) sau le elimină (Uruguay, Paraguay și Brazilia).

Pentru produsele industriale, Brazilia a fixat la zero taxele pentru materiile prime importante necesare diversificării UE (nichel, cupru, aluminiu, materii prime pentru oțel, oțel, titan).

Pentru materiile prime pentru care Brazilia și-a menținut spațiul de politică pentru a impune taxe la export, UE a obținut preferințe de cel puțin 50 % pentru orice taxă la export introdusă de Brazilia în viitor și un plafon maxim de 25 %.”

Achiziții publice (AP)

-► ”Întreprinderile din UE sunt deja prezente pe piața Mercosur, iar capitolul privind achizițiile publice va facilita și mai mult accesul acestora. Capitolul privind achizițiile publice va fi primul acord privind achizițiile publice pe care unul dintre cele patru state membre ale Mercosur l-a încheiat cu un actor global important, întrucât niciunul dintre acestea nu este în prezent parte la Acordul privind achizițiile publice al OMC. Părțile recunosc contribuția licitațiilor transparente, competitive și deschise la dezvoltarea economică.

O serie de dispoziții întruchipează trei principii de bază: nediscriminarea, transparența și echitatea. În ceea ce privește programele de acces pe piață, în comparație cu 2019, UE a acordat Braziliei o anumită flexibilitate, dar în schimbul unei acoperiri suplimentare substanțiale a achizițiilor publice la nivel subfederal; la fel ca Brazilia, UE a exclus și sectorul sănătății.”

Documentul integral privind acest acord poate fi citit (în limba engleză) aici:

Textul Acordului de parteneriat UE-Mercosur (lb. engleză) [pdf]

Acordul actualizat UE-Mercosur – noutăți față de acordul din 2019 (lb. enlgeză) [pdf]

Acordul comercial interimar, până la aplicarea efectivă a MERCOSU

Acordul comercial interimar (iTA) reflectă pilonul de liberalizare a comerțului și a investițiilor din cadrul acordului de parteneriat UE-Mercosur (EMPA) și va funcționa ca un acord autonom până la intrarea în vigoare a EMPA în întregime. ”Obiectivul său este de a genera cât mai curând posibil beneficiile economice ale angajamentelor comerciale negociate”.

”Acordul oferă reduceri tarifare și deschide accesul la noi piețe pentru o gamă largă de bunuri și servicii. Sectoare-cheie precum agricultura, industria auto, industria farmaceutică și industria chimică vor beneficia de condiții comerciale îmbunătățite. În plus, acordul include dispoziții privind facilitarea investițiilor și eliminarea barierelor din calea comerțului transfrontalier cu servicii, în special în domeniul serviciilor digitale și financiare. Dispozițiile privind achizițiile publice vor permite întreprinderilor din UE să participe la procedurile de licitație publică din țările Mercosur.

Acordul comercial interimar (iTA) intră în competența exclusivă a UE și, prin urmare, nu necesită ratificarea de către statele membre ale UE. Acesta va înceta să se aplice odată cu intrarea în vigoare a acordului comercial și de parteneriat economic (EMPA)”.

Măsuri de salvgardare bilaterale

”Având în vedere procesul legislativ în curs privind un regulament specific privind măsurile de salvgardare pentru Mercosur, decizia Consiliului introduce dispoziții specifice care garantează că UE poate remedia rapid perturbările pieței cauzate de importurile de produse agricole sensibile.

Până la adoptarea oficială a cadrului legislativ permanent în urma negocierilor dintre Consiliu și Parlamentul European, Comisia va fi împuternicită să aplice măsuri de salvgardare bilaterale în temeiul iTA pentru produsele agricole, iar cerințele de monitorizare sporite se vor aplica produselor supuse contingentelor tarifare.

Statele membre pot solicita Comisiei să inițieze anchete de salvgardare, iar Comisia va fi obligată să informeze Consiliul în mod complet și în timp util cu privire la orice măsură de salvgardare preconizată. Aceste dispoziții temporare asigură un nivel ridicat de protecție pentru agricultorii și sectoarele agroalimentare din UE în perioada de tranziție”.

Următorii pași

În urma deciziilor europene, UE și partenerii săi din Mercosur vor proceda la semnarea acordurilor.

Înainte ca acordurile să poată fi încheiate în mod oficial, Parlamentul European trebuie să își dea acordul.

EMPA va intra în vigoare în totalitate odată ce toate statele membre ale UE și părțile Mercosur vor fi finalizat ratificarea. iTA va rămâne în vigoare până când va fi înlocuit de intrarea în vigoare a acordului de parteneriat complet.

MERCOSUR, cea mai mare zonă de liber schimb din lume

Acordul cu partenerii Mercosur (Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay) va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume, acoperind o piață de peste 700 de milioane de consumatori.

UE este al doilea partener comercial al Mercosur în ceea ce privește schimburile de mărfuri, reprezentând aproape 17 % din totalul schimburilor comerciale ale Mercosur în 2024.

În acel an, comerțul UE cu Mercosur a avut o valoare de peste 111 miliarde EUR: 55,2 miliarde EUR în exporturi și 56 miliarde EUR în importuri, comerțul cu mărfuri între cele două blocuri crescând cu peste 36 % față de 2014.

În 2023 (cel mai recent an pentru care există date disponibile), comerțul cu servicii între UE și Mercosur a avut o valoare de peste 42 miliarde EUR.

Negocierile pentru un acord de asociere UE-Mercosur au început în 1999. Acestea s-au încheiat cu succes la 6 decembrie 2024 și au avut ca rezultat două instrumente paralele, distincte din punct de vedere juridic: Acordul de parteneriat UE-Mercosur (EMPA), care combină dialogul politic, cooperarea și pilonii comerciali, și Acordul comercial interimar (iTA), care conține angajamentele comerciale și de investiții, conceput pentru a se aplica înainte de intrarea în vigoare a EMPA.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













