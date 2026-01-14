S-au băgat banii la partide. PSD, AUR și PNL au încasat cele mai mari fonduri de la bugetul de stat

Stiri Politice
14-01-2026 | 16:34
parlament
Shutterstock

Statul român a făcut plăți de aproape 14,5 milioane de lei către opt partide politice în primele zile din 2026, potrivit unui comunicat al AEP. Cei mai mulți bani de la bugetul de stat au încasat PSD, AUR și PNL.

 

autor
Cristian Anton

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a făcut pe 13 ianuarie 2026 primele plăți de la bugetul de stat reprezentând subvenții pentru principalele partide politice din România.

Potrivit AEP, s-au virat în total 14.471.475 lei, iar cei mai mulți bani au mers în conturile PSD, AUR și PNL.

Astfel, din datele oferite de autoritate, PSD a încasat 4.801.515 lei, AUR a primit de la stat 2.839.211 lei, în timp ce către PNL s-au virat 2.614.110 lei. Au mai primit subvenții USR (1.855.474 lei), Partidul SOS (1.234.237 lei), POT (994.491 lei), PMP (67.932 lei) și Forța Dreptei (64.505 lei).

Citește și
parlament
Au intrat banii de partide. Câte milioane au încasat din bugetul public PSD, AUR și PNL, cei mai mari beneficiari

Sumele încasate în ianuarie 2026 de către principalele partide de la bugetul de stat sunt mai mici decât în decembrie 2025. Atunci, PSD încasa 6,3 milioane lei, AUR lua de la buget 3,7 milioane lei, iar PNL 3,4 milioane lei.

232 milioane de lei plătite de la buget în 2025, către cele opt partide

Potrivit Expert Forum, până în luna decembrie 2025, inclusiv, cele opt partide au primit subvenții de la stat în valoare totală de 232 milioane de lei, astfel: PSD – 77 milioane de lei, AUR 45,5 mil. lei, PNL 41,9 mil lei, USR 29,8 mil lei, SOS România 19,8 mil lei, POT 15,9 mil lei, PMP și Forța Dreptei câte un milion de lei.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost cheltuită pentru presă și propagandă (112 de milioane de lei, 50%), personal (24 milioane de lei, 10%) și investiții in bunuri mobile și imobile (20 milioane de lei, 9%). Pentru organizarea de activități cu caracter politic s-au cheltuit 12 milioane de lei, iar pentru consultanță politică 10 milioane de lei.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: subvenții, aep, ianuarie, partide politice, Autoritatea Electorală Permanentă,

Dată publicare: 14-01-2026 16:34

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide
Stiri Politice
Coaliția a decis: Crește salariul minim în 2026, tăieri de 10% în administrația centrală și subvenții reduse pentru partide

PSD și PNL au ajuns la un compromis în ședința coaliției de la Palatul Victoria. Salariul minim ar urma totuși să crească, la schimb cu reducerea impozitulului pe cifra de afaceri pentru companiile mari.

Au intrat banii de partide. Câte milioane au încasat din bugetul public PSD, AUR și PNL, cei mai mari beneficiari
Stiri Politice
Au intrat banii de partide. Câte milioane au încasat din bugetul public PSD, AUR și PNL, cei mai mari beneficiari

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a virat în luna octombrie în conturile a opt partide - PSD, AUR, PNL, USR, S.O.S. România, POT, PMP, Forţa Dreptei - subvenţii în sumă totală de 19.006.583 de lei.

Propunerile sindicaliștilor la pachetul fiscal: Subvenții reduse pentru partide și indemnizații mai mici pentru parlamentari
Stiri Economice
Propunerile sindicaliștilor la pachetul fiscal: Subvenții reduse pentru partide și indemnizații mai mici pentru parlamentari

BNS propune ca partidele să primească subvenții doar dacă se respectă deficitul bugetar și cere înjumătățirea forfetarei parlamentarilor.

Câți bani au primit partidele politice de la bugetul de stat în luna august
Stiri Politice
Câți bani au primit partidele politice de la bugetul de stat în luna august

Autoritatea Electorală Permanentă informează că în luna august au fost virate partidelor politice subvenţii în valoare totală de 16.972.063 de lei.

ONG-urile acuză Guvernul că a mărit, iar, subvențiile partidelor politice, pe ascuns
Stiri Politice
ONG-urile acuză Guvernul că a mărit, iar, subvențiile partidelor politice, pe ascuns

Mai multe ONG-uri și asociații civice acuză Guvernul că a mărit, iar, subvențiile partidelor politice, ”pe ascuns”.

Recomandări
Forumul Economic de la Davos 2026. Temeri: ”Într-o lume în care fiecare are grijă doar de sine, nu mai niciun rost să existe”
Stiri externe
Forumul Economic de la Davos 2026. Temeri: ”Într-o lume în care fiecare are grijă doar de sine, nu mai niciun rost să existe”

Elitele de afaceri și politice se îndreaptă spre reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos (19-23 ianuarie 2026), viziunea acestuia privind o ordine economică globală bazată pe reguli fiind pusă la încercare până la limită.

 

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59