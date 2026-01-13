Lider PSD, atac la adresa partenerilor din coaliție, din cauza acordului MERCOSUR: Absolut inacceptabil. De ce tace Bolojan?

Reprezentanții PSD au lansat, marți, un nou atac la adresa USR, pe tema acordului comercial MERCOSUR. După europarlamentarul Gabriela Firea și secretarul general al Guvernului Ștefan Oprea , de această dată a fost rândul lui Daniel Zamfir.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul senatorilor PSD acuză USR - partenerii săi din coaliția de guvernare - că ”a luat Guvernul pe persoană fizică”, deoarece - spune el - acordul pentru MERCOSUR ”nu s-a discutat în Coaliție”.

”Inacceptabil! Nu s-a discutat nici în Guvern. Absolut inacceptabil! Dna ministru Țoiu mandatează - în nume personal - pe reprezentantul României la UE să voteze pentru acest acord. Așadar, cum și-a permis un ministru din Guvern să angajeze România într-un subiect extrem de sensibil, în nume propriu? De ce tace prim ministrul Bolojan? Cum rămâne cu Acordul Coaliției?”, spune Zamfir.

În finalul mesajului, el amenință că PSD va susține în Parlament o eventuală moțiune simplă împotriva ministrului USR Oana Țoiu.

”Sper să nu aibă useriștii tupeul să ceară susținere pentru dna Țoiu la moțiunea ce va să vină...”, avertizează liderul senatorilor PSD.

CITIȚI ȘI: Ce este Mercosur, cu care UE negociază de un sfert de secol un mega-acord economic

Recent, președintele Nicușor Dan a anunțat că România a votat în favoarea tratatului Mercosur, asta în timp ce PSD, parte din coaliția de guvernare, consideră că acesta reprezintă un ”un act de trădare a intereselor fermierilor români” din partea ministerului de Externe, condus de Oana Țoiu.

