Lider PSD, atac la adresa partenerilor din coaliție, din cauza acordului MERCOSUR: Absolut inacceptabil. De ce tace Bolojan?

Stiri Politice
13-01-2026 | 14:09
Ilie Bolojan
Inquam Photos / George Calin

Reprezentanții PSD au lansat, marți, un nou atac la adresa USR, pe tema acordului comercial MERCOSUR. După europarlamentarul Gabriela Firea și secretarul general al Guvernului Ștefan Oprea, de această dată a fost rândul lui Daniel Zamfir.  

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, liderul senatorilor PSD acuză USR - partenerii săi din coaliția de guvernare - că ”a luat Guvernul pe persoană fizică”, deoarece - spune el - acordul pentru MERCOSUR ”nu s-a discutat în Coaliție”.

”Inacceptabil! Nu s-a discutat nici în Guvern. Absolut inacceptabil! Dna ministru Țoiu mandatează - în nume personal - pe reprezentantul României la UE să voteze pentru acest acord. Așadar, cum și-a permis un ministru din Guvern să angajeze România într-un subiect extrem de sensibil, în nume propriu? De ce tace prim ministrul Bolojan? Cum rămâne cu Acordul Coaliției?”, spune Zamfir.

În finalul mesajului, el amenință că PSD va susține în Parlament o eventuală moțiune simplă împotriva ministrului USR Oana Țoiu.

”Sper să nu aibă useriștii tupeul să ceară susținere pentru dna Țoiu la moțiunea ce va să vină...”, avertizează liderul senatorilor PSD.

Citește și
stefan radu oprea
Secretarul general al Guvernului: ”Îmi exprim îngrijorarea cu privire la acordul comercial cu Mercosur. Ce e de făcut?”

CITIȚI ȘI: Ce este Mercosur, cu care UE negociază de un sfert de secol un mega-acord economic

Recent, președintele Nicușor Dan a anunțat că România a votat în favoarea tratatului Mercosur, asta în timp ce PSD, parte din coaliția de guvernare, consideră că acesta reprezintă un ”un act de trădare a intereselor fermierilor români” din partea ministerului de Externe, condus de Oana Țoiu.

A ajuns în România cârtița „importată” din China. Va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești

Sursa: Pro TV

Etichete: USR, PSD, Parlament, acord, daniel zamfir,

Dată publicare: 13-01-2026 13:47

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Industria agricolă din România critică acordul UE–Mercosur: A fost negociat pentru o Europă care nu mai există
Stiri actuale
Industria agricolă din România critică acordul UE–Mercosur: A fost negociat pentru o Europă care nu mai există

Negocierile pentru acordul UE-Mercosur au început în 1999, într-un moment de maxim optimism european, iar în ultimii 15 ani, poziţia de negociere a Uniunii Europene a slăbit constant, spune Horia Cardoş, fondator si CEO al grupului Agroland.

Secretarul general al Guvernului: ”Îmi exprim îngrijorarea cu privire la acordul comercial cu Mercosur. Ce e de făcut?”
Stiri Politice
Secretarul general al Guvernului: ”Îmi exprim îngrijorarea cu privire la acordul comercial cu Mercosur. Ce e de făcut?”

Secretarul general al Guvernului, Ștefan Radu Oprea (PSD), susține că este ”îngrijorat” cu privire la Acordul Comercial UE - Mercosur, deoarece, în opinia sa, România va obține în urma semnării acestui acord ”doar cu amenițarile asupra fermierilor”.

Când va fi semnat acordul UE-Mercosur. Pașii care urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud
Stiri externe
Când va fi semnat acordul UE-Mercosur. Pașii care urmează după vizita Ursulei von der Leyen în America de Sud

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va semna sâmbătă la Asuncion, capitala Paraguayului, acordul de liber schimb cu Mercosur, a anunţat Bruxellesul duminică, relatează AFP.

Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”
Stiri actuale
Gabriela Firea acuză „ipocrizia imensă” a USR pe Mercosur: „Nu am votat acordul, ci măsuri de protecție pentru fermieri”

Europarlamentarul social-democrat Gabriela Firea respinge acuzațiile potrivit cărora delegația PSD ar fi votat acordul UE–Mercosur și susține că, dimpotrivă, social-democrații au susținut măsuri menite să protejeze fermierii.

Fermierii europeni se tem de concurența neloială din Mercosur. Ce și cât va importa Europa după semnarea acordului
Stiri actuale
Fermierii europeni se tem de concurența neloială din Mercosur. Ce și cât va importa Europa după semnarea acordului

Fermierii europeni protestează față de concurența neloială generată de importurile din Mercosur. Comisia Europeană dă asigurări că cantitățile de produse alimentare vor fi limitate și reglementate strict.

Recomandări
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro
Stiri actuale
Lista bugetarilor afectați de tăierea de 10% a anvelopei salariale. Guvernul ar urma să facă economii de 3,1 miliarde de euro

Ministrul Radu Miruţă a anunţat că Guvernul va adopta pachetul de legi privind reforma administraţiei, cu tăieri de 10% din anvelopa pentru salarii, cu care va merge în Parlament pentru asumarea răspunderii.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde
Stiri actuale
Alertă în județul Teleorman. O navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde

Autorităţile din Teleorman au anunțat că au constatat o creştere a indicatorilor de amoniu în Dunăre, după ce o navă care transporta peste 1.100 de tone de fertilizator a început să se scufunde în zona Portului Zimnicea.

Top citite
1 Marți 13
Shutterstock
Stiri Diverse
Marți 13, zi cu ghinion. De ce este considerată cea mai ghinionistă zi din an. Ce nu este bine să faci astăzi
2 nunta, miri, cununie religioasa, mireasa
Shutterstock
Stiri Diverse
Când nu se fac nunți în 2026. Perioadele în care nu se oficiază cununii religioase
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 13 ianuarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va primi bani
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Ianuarie 2026

48:22

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Ianuarie 2026

01:30:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59