Medicii plecați în afară încep să se reîntoarcă în România. După cinci ani în Franța, Septimiu a revenit acasă: „Nu regret”

Medicii români nu mai pleacă în străinătate, cu același entuziasm. Mai mult decât atât, potrivit statisticilor, chiar a crescut numărul celor care s-au întors acasă, după mulți ani petrecuți peste hotare.

Îi tentează dotările noi din unele unități sanitare, dar și piața medicală privată. Practic, pot profesa aici în aceleași condiții ca în vest.

În sala de radiologie intervențională a Județeanului din Târgu Mureș l-am găsit pe medicul Septimiu Popescu. Alături de echipa de aici, a salvat piciorul unui pacient prin tehnici minim-invazive. A lucrat 5 ani în Franța, unde a fost chiar șef de clinică într-un spital din Paris.

Septimiu Popescu, specialist radiologie intervențională: De când am plecat în Franța mă gândeam la România. Am zis că îmi fac un stagiu și învăț asta, și încă un stagiu și mai învăț și asta și cealaltă intervenție.

Care a fost motivul

La 33 de ani, Septimiu Popescu s-a întors acasă.

Dr. Septimiu Popescu, specialist radiologie intervențională: În România lucrurile s-au dezvoltat. Ceea ce făceam în Franța, făceam și aici: embolizări, trombectorii. Nu sunt diferențe între modalitățile de tratament și dotările sunt similare. Ba chiar în Paris nu aveam două angiografe biplane unde lucram, poate chiar mai bine. Nu am niciun regret că m-am întors, sunt lângă familia mea și lângă echipa de la care am pornit.

Așa gândesc tot mai mulți specialiști români care revin în țară.

Pe de altă parte, datele Colegiului Medicilor din România arată că a scăzut numărul doctorilor de aici care vor să lucreze peste hotare. Anul trecut au fost 1.180, față de 1.236 în 2024.

În același timp, tinerii merg în stagii de formare în spitale din străinătate încă de când sunt studenți sau rezidenți. Ștefana Greavu povestește că a fost în Mexic și în Maroc. Acum este rezidentă la Spitalul Gomoiu din București.

Corespondent Știrile ProTV: Ministrul Sănătății admite că birocrația îngreunează revenirea medicilor din străinătate, unii renunțând din cauza întârzierilor cu care le sunt recunoscute diplomele sau pregătirea din străinătate. În câteva luni însă regulile vor fi schimbate și va fi permis transferul direct pe posturile vacante din România. Acestea vor fi publicate pe site-ul Ministerului Sănătății.

În România, medicii pot profesa și în sistemul public, și în cel privat, spre deosebire de multe țări europene, unde li se permite asta doar celor care au și statut de cadru didactic.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













