Medicii plecați în afară încep să se reîntoarcă în România. După cinci ani în Franța, Septimiu a revenit acasă: „Nu regret”

Stiri Sanatate
14-01-2026 | 19:29
×
Codul embed a fost copiat

Medicii români nu mai pleacă în străinătate, cu același entuziasm. Mai mult decât atât, potrivit statisticilor, chiar a crescut numărul celor care s-au întors acasă, după mulți ani petrecuți peste hotare.

autor
Liliana Curea,  Reka Bereczki

Îi tentează dotările noi din unele unități sanitare, dar și piața medicală privată. Practic, pot profesa aici în aceleași condiții ca în vest.

În sala de radiologie intervențională a Județeanului din Târgu Mureș l-am găsit pe medicul Septimiu Popescu. Alături de echipa de aici, a salvat piciorul unui pacient prin tehnici minim-invazive. A lucrat 5 ani în Franța, unde a fost chiar șef de clinică într-un spital din Paris.

Septimiu Popescu, specialist radiologie intervențională: De când am plecat în Franța mă gândeam la România. Am zis că îmi fac un stagiu și învăț asta, și încă un stagiu și mai învăț și asta și cealaltă intervenție.

Care a fost motivul

La 33 de ani, Septimiu Popescu s-a întors acasă.

Citește și
spital constanta
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Dr. Septimiu Popescu, specialist radiologie intervențională: În România lucrurile s-au dezvoltat. Ceea ce făceam în Franța, făceam și aici: embolizări, trombectorii. Nu sunt diferențe între modalitățile de tratament și dotările sunt similare. Ba chiar în Paris nu aveam două angiografe biplane unde lucram, poate chiar mai bine. Nu am niciun regret că m-am întors, sunt lângă familia mea și lângă echipa de la care am pornit.

Așa gândesc tot mai mulți specialiști români care revin în țară.

Pe de altă parte, datele Colegiului Medicilor din România arată că a scăzut numărul doctorilor de aici care vor să lucreze peste hotare. Anul trecut au fost 1.180, față de 1.236 în 2024.

În același timp, tinerii merg în stagii de formare în spitale din străinătate încă de când sunt studenți sau rezidenți. Ștefana Greavu povestește că a fost în Mexic și în Maroc. Acum este rezidentă la Spitalul Gomoiu din București.

Corespondent Știrile ProTV: Ministrul Sănătății admite că birocrația îngreunează revenirea medicilor din străinătate, unii renunțând din cauza întârzierilor cu care le sunt recunoscute diplomele sau pregătirea din străinătate. În câteva luni însă regulile vor fi schimbate și va fi permis transferul direct pe posturile vacante din România. Acestea vor fi publicate pe site-ul Ministerului Sănătății.

În România, medicii pot profesa și în sistemul public, și în cel privat, spre deosebire de multe țări europene, unde li se permite asta doar celor care au și statut de cadru didactic.

Momentul exploziei de la sediul Poliției Lugoj. Sunt suspiciuni că ar exista o pungă de gaz în subteran

Sursa: Pro TV

Etichete: medici, strainatate, medicina, aparatura medicala, profesie,

Dată publicare: 14-01-2026 19:04

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Autoritățile ruse au arestat mai mulți medici după moartea a nouă nou născuți în primele două săptămâni din an
Stiri externe
Autoritățile ruse au arestat mai mulți medici după moartea a nouă nou născuți în primele două săptămâni din an

Autorităţile ruse i-au arestat pe medicul şef şi pe şeful interimar al secţiei de terapie intensivă de la o maternitate din Siberia după decesul a nouă nou-născuţi în acest spital, au anunţat miercuri anchetatorii, informează Reutres.

Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control
Stiri actuale
Peste 70% din medici, scutiți de gărzi în unele secții ale Spitalului Județean din Constanța. S-a trimis Corpul de Control

Ministerul Sănătății a trimis corpul de control la Spitalul Județean din Constanța unde doi copii au intrat în moarte cerebrală, după ce au fost operați.

Anchete la spitalul din Constanța, după ce doi copii operați au ajuns în moarte cerebrală. Mai mulți medici, scutiți de gărzi
Stiri actuale
Anchete la spitalul din Constanța, după ce doi copii operați au ajuns în moarte cerebrală. Mai mulți medici, scutiți de gărzi

Anchete în lanț la Spitalul Județean Constanța. Părinții a doi copii care au fost operați acolo cer explicații în ceea ce privește tratamentul, pentru că fetița și băiețelul au ajuns în moarte cerebrală.

Recomandări
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază
Stiri Politice
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază

Reforma administrației publice vine cu tăieri de cheltuieli, de posturi și de sporuri, dar lasă intacte salariile de bază ale angajaților la stat.

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59