S-au plafonat până s-au dublat. Date oficiale: Cu cât au crescut prețurile la alimente în ultimii 2 ani în România

Stiri Sociale
16-09-2025 | 15:07
alimente

Prețurile la alimentele de bază pentru care guvernele Ciolacu 1 și 2 au plafonat adaosul comercial s-au dublat în ultimii doi ani, arată datele oficiale INS.

 

autor
Cristian Anton

Toate alimentele de bază pentru care s-au plafonat prețurile în ultimii doi ani s-au scumpit în medie cu peste 100%, arată datele oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS).

Indicii Prețurilor de Consum (IPC) din luna august 2025 arată, astfel, cel puțin o dublare a prețurilor la cele mai multe alimente cu adaos plafonat, față de august 2023: pâinea albă simplă a înregistrat o creștere de 111,54% a prețului, fasolea s-a scumpit cu 110,37%, carnea de porc cu 106,39%, carnea de pui cu peste 110%, laptele cu 111,17%, brânza cu 111,36%, ouăle cu 110,48%.

Cele mai mari scumpiri au fost la mere (184,24%), roșiile de câmp (161,9%) și castraveți de câmp (142,59%). Cel mai ”puțin” s-au scumpit de când s-au plafonat prețurile ceapa (77,84%), făina albă (80,80%) și mălaiul (86,17%).

bogdan ivan
Ministrul Energiei: Schema de plafonare și compensare a prețurilor la energie a costat România 30 de miliarde de lei

PSD a fost de acord cu eliminarea plafonării, apoi a ieșit public să spună contrariul

Plafonarea prețurilor a fost decisă de fostul premier PSD Marcel Ciolacu, în ciuda avertismentelor date de specialiști, și a fost apoi prelungită succesiv, până în mandatul actualului prim-ministru, Ilie Bolojan, care a refuzat să mai perpetueze această măsură și după 1 octombrie. Decizia nu este însă lipsită însă de controverse.

PSD s-a poziționat public în favoarea acestei măsuri populiste, care la prima vedere înseamnă ceva pozitiv, din moment ce se referă la ”plafonarea prețurilor”, dar care pe termen lung generează dezechilibre în economie. Una dintre dovezi – dublarea prețurilor de când s-a decis ”plafonarea” lor, după cum arată statisticile seci de la INS.

Zgomotul făcut în public de PSD vine după ce, în cadrul coaliției de guvernare, a fost de acord că această măsură nu mai trebuie prelungită, pentru echilibrarea bugetului public.       

Noi tensiuni în Guvern. PSD se opune public eliminării plafonării la alimente, după ce în coaliție a acceptat-o

