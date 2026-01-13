Rusia condamnă amenințările SUA la adresa Iranului și avertizează asupra „consecințelor dezastruoase”

Stiri externe
13-01-2026 | 19:10
maria zaharova
AFP

Rusia a condamnat marţi atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit EFE.

autor
Vlad Dobrea

"Ameninţările cu noi atacuri militare împotriva teritoriului Republicii Islamice agitate de Washington sunt categoric inadmisibile", a declarat Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, într-un comunicat publicat pe site-ul ministerului.

Zaharova avertizat asupra "consecinţelor dezastruoase" pentru Orientul Mijlociu şi securitatea internaţională în cazul în care o putere - fără să menţioneze în mod expres SUA - ar profita de "tulburările instigate din exterior" ca pretext pentru a repeta atacul comis în iunie 2025 de Israel şi SUA.

"Condamnăm cu fermitate încercările de a şantaja partenerii străini ai Iranului cu creşterea tarifelor", a adăugat ea.

Moscova consideră că "forţe externe" încearcă să aplice metodele "revoluţiilor colorate" (populare) pentru "destabilizarea şi distrugerea statului iranian".

Citește și
iran
Iranul își masacrează populația, Trump cere protestatarilor să reziste pentru că ”ajutorul este pe drum”. Ce va urma

"Respingem cu hotărâre ingerinţa incendiară din exterior în procesele politice interne din Iran", susţine purtătoarea de cuvânt a MAE rus, adăugând că autorităţile islamice s-au arătat dispuse să poarte un "dialog constructiv" pentru a depăşi consecinţele negative ale politicii ostile a Occidentului.

Zaharova mai susţine că protestele din Iran au scăzut în intensitate în ultimele zile, ceea ce, în opinia sa, sugerează o "stabilizare graduală a situaţiei", pe lângă sprijinul arătat de mii de iranieni regimului ayatollahilor.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi suspendarea dialogului cu autorităţile iraniene până când acestea "vor înceta asasinatele" în cadrul protestelor care zguduie ţara, asigurându-i pe manifestanţi că "ajutorul este pe drum".

"Patrioţi iranieni, continuaţi să protestaţi! Preluaţi controlul asupra instituţiilor voastre! Reţineţi numele asasinilor şi ale celor responsabili de abuzuri. Vor plăti un preţ mare. Am anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când vor înceta uciderile fără sens ale protestatarilor", a declarat Trump pe reţeaua sa socială Truth Social.

Trump a avertizat luni că orice ţară care face afaceri cu Iranul va fi pedepsită cu un tarif de 25%. "Acest ordin este imediat şi definitiv", a declarat el pe contul său oficial.

Secretarul Consiliului Securităţii Rusiei, Serghei Şoigu, a condamnat luni, în cursul unei convorbiri telefonice avute cu secretarul Consiliului Suprem de Securitate Naţională iranian, Ali Larijani, orice amestec străin în afacerile Iranului.

Preşedintele rus Vladimir Putin, care a reapărut luni la Kremlin după o absenţă de aproape două săptămâni pe fondul sărbătorilor de Crăciun, s-a abţinut până acum să comenteze situaţia din Iran, o ţară pe care nu a ajutat-o nici când a fost bombardată în iunie de Israel şi ulterior de SUA. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, SUA, iran, amenintare,

Dată publicare: 13-01-2026 19:10

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Iranul își masacrează populația, Trump cere protestatarilor să reziste pentru că ”ajutorul este pe drum”. Ce va urma
Stiri externe
Iranul își masacrează populația, Trump cere protestatarilor să reziste pentru că ”ajutorul este pe drum”. Ce va urma

Victimele reprimării sângeroase din Iran se numără cu miile.  

De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări
Stiri externe
De la bulgarii care investesc în aur, la cei care văd în noul euro chipul Satanei, trecerea la moneda unică aduce provocări

Unii sunt euforici, alții trăiesc cu teamă. La două săptămâni de când plătesc în euro, bulgarii se împart în două tabere.  

Premierul Groenlandei respinge opțiunea SUA și alege Danemarca: „Nu suntem de vânzare”
Stiri externe
Premierul Groenlandei respinge opțiunea SUA și alege Danemarca: „Nu suntem de vânzare”

Premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, a declarat marţi că dacă acest teritoriu autonom danez ar trebui să aleagă în acest moment între Danemarca şi SUA, ar alege să rămână în cadrul ţării nordice, transmite EFE.

Recomandări
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei.
Interviurile Stirileprotv.ro
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA"

Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.

Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații
Stiri actuale
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului
Stiri Politice
La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului

Ar putea crește vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică și apărare. Intră aici polițiștii, jandarmii și militarii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Ianuarie 2026

49:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59