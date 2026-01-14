România a produs mai puține autovehicule anul trecut. Doi producători de top își pregătesc revanșa în 2026 cu modele noi

2025 s-a încheiat cu o scădere a producției auto în România, comparativ cu anul anterior, care a fost unul record.

Drept urmare, Dacia și Ford, producători de top la nivel european, vor să își ia revanșa acum, cu modele noi, ori cu versiuni actualizate ale celor existente.

Specialiștii pieței auto cred că în 2026 vor fi fabricate cel puțin la fel de multe mașini ca anul trecut. Mai bine de 30% din exporturile României provin din industria auto.

Dacia pregătește pentru 2026 lansarea unui model nou, cunoscut intern sub numele de C-Neo, care s-ar putea vinde sub denumirea Dacia Spacer.

Reprezentanții companiei nu au făcut anunțul oficial, însă un designer brazilian a realizat niște randări speculative despre cum ar arăta viitorul automobil. Ar urma să fie un break de familie derivat din Bigster, gândit ca o alternativă practică și mai elegantă la SUV-urile compacte.

Pe ce model mizează Ford

Ford își menține atenția pe tehnologie și electrificare în 2026. Versiunea actualizată a modelului electric Puma Gen-E, produs la Craiova, va primi autonomie mai mare și sistemul de conducere asistată BlueCruise, care permite rularea semi-autonomă. În 2025, Ford a devenit lider pe piața vehiculelor electrice din România.

Modele ale celor două companii sunt deja în topurile de vânzări din Europa, nu numai în România.

Dan Vardie, președintele APIA: Dacia Duster este în primele 3 cele mai bine vândute SUV-uri din Europa. Și în România, Dacia Duster se vinde foarte bine, este al doilea cel mai bine vândut model din România. Dacia Bigster abia a apărut, este foarte nouă, în primele 10 din România și la fel în Europa a început să se vândă din ce în ce mai bine. Ford Puma a avut o prestație foarte bună. De regulă, Ford Puma este în a doua parte a clasamentului, undeva top 10, top 20 în Europa, ceea ce este un mare compliment.

Din păcate, în 2025 producția de mașini din România s-a încheiat pe minus.

Mai puține autovehicule produse în România

Au fost produse puțin peste 500 de mii de vehicule, cu o scădere de 2,6% față de 2024. Aproape 300 de mii au fost făcute de Dacia și în jur de 250 de mii de Ford.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: Atât Uzina de la Craiova cât și Uzina de la Mioveni au introdus noi modele în fabricație, noi modele care au necesitat schimbări ale fluxului de fabricație, dar și schimbări ale proceselor, astfel încât perioada de adaptare a fost ceva mai lungă și, nu în ultimul rând, o adaptare a producției la cerințele piețelor din Vestul Europei, principalele piețe de destinație ale vehiculelor fabricate în România. Sperăm ca în 2026 să avem cel puțin același nivel de producție ca și în acest an.

Industria auto rămâne un pilon important al economiei românești. Datele recente arată că acest sector contribuie cu peste 13% la PIB, generează o cifră de afaceri de peste 33 de miliarde de euro și asigură aproximativ 210.000 de locuri de muncă.

