România a produs mai puține autovehicule anul trecut. Doi producători de top își pregătesc revanșa în 2026 cu modele noi

Stiri Economice
14-01-2026 | 19:30
×
Codul embed a fost copiat

2025 s-a încheiat cu o scădere a producției auto în România, comparativ cu anul anterior, care a fost unul record.

autor
Delia Bîrla

Drept urmare, Dacia și Ford, producători de top la nivel european, vor să își ia revanșa acum, cu modele noi, ori cu versiuni actualizate ale celor existente.

Specialiștii pieței auto cred că în 2026 vor fi fabricate cel puțin la fel de multe mașini ca anul trecut. Mai bine de 30% din exporturile României provin din industria auto.

Dacia pregătește pentru 2026 lansarea unui model nou, cunoscut intern sub numele de C-Neo, care s-ar putea vinde sub denumirea Dacia Spacer.

Reprezentanții companiei nu au făcut anunțul oficial, însă un designer brazilian a realizat niște randări speculative despre cum ar arăta viitorul automobil. Ar urma să fie un break de familie derivat din Bigster, gândit ca o alternativă practică și mai elegantă la SUV-urile compacte.

Citește și
uzina dacia
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Companiile s-ar fi înțeles să nu-și fure angajații

Pe ce model mizează Ford

Ford își menține atenția pe tehnologie și electrificare în 2026. Versiunea actualizată a modelului electric Puma Gen-E, produs la Craiova, va primi autonomie mai mare și sistemul de conducere asistată BlueCruise, care permite rularea semi-autonomă. În 2025, Ford a devenit lider pe piața vehiculelor electrice din România.

Modele ale celor două companii sunt deja în topurile de vânzări din Europa, nu numai în România.

Dan Vardie, președintele APIA: Dacia Duster este în primele 3 cele mai bine vândute SUV-uri din Europa. Și în România, Dacia Duster se vinde foarte bine, este al doilea cel mai bine vândut model din România. Dacia Bigster abia a apărut, este foarte nouă, în primele 10 din România și la fel în Europa a început să se vândă din ce în ce mai bine. Ford Puma a avut o prestație foarte bună. De regulă, Ford Puma este în a doua parte a clasamentului, undeva top 10, top 20 în Europa, ceea ce este un mare compliment.

Din păcate, în 2025 producția de mașini din România s-a încheiat pe minus.

Mai puține autovehicule produse în România

Au fost produse puțin peste 500 de mii de vehicule, cu o scădere de 2,6% față de 2024. Aproape 300 de mii au fost făcute de Dacia și în jur de 250 de mii de Ford.

Adrian Sandu, secretar general ACAROM: Atât Uzina de la Craiova cât și Uzina de la Mioveni au introdus noi modele în fabricație, noi modele care au necesitat schimbări ale fluxului de fabricație, dar și schimbări ale proceselor, astfel încât perioada de adaptare a fost ceva mai lungă și, nu în ultimul rând, o adaptare a producției la cerințele piețelor din Vestul Europei, principalele piețe de destinație ale vehiculelor fabricate în România. Sperăm ca în 2026 să avem cel puțin același nivel de producție ca și în acest an.

Industria auto rămâne un pilon important al economiei românești. Datele recente arată că acest sector contribuie cu peste 13% la PIB, generează o cifră de afaceri de peste 33 de miliarde de euro și asigură aproximativ 210.000 de locuri de muncă.

Momentul exploziei de la sediul Poliției Lugoj. Sunt suspiciuni că ar exista o pungă de gaz în subteran

Sursa: Pro TV

Etichete: masini, ford, dacia, piata auto,

Dată publicare: 14-01-2026 19:05

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
GALERIE FOTO Scandal monstru în patinaj! Acuzații grave între Gabriella Papadakis şi Guillaume Cizeron
Citește și...
Cum va arăta noua Dacia, care se lansează în 2026. Imagini și motorizare cu cel mai nou model lansat de Dacia
Stiri Auto
Cum va arăta noua Dacia, care se lansează în 2026. Imagini și motorizare cu cel mai nou model lansat de Dacia

Noua Dacie programată pentru lansare în 2026 marchează o etapă importantă în evoluția gamei mărcii, printr-un design modern, proporții echilibrate și o orientare clară spre eficiență și spațiu.

 

Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Companiile s-ar fi înțeles să nu-și fure angajații
Stiri actuale
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Companiile s-ar fi înțeles să nu-și fure angajații

Consiliul Concurenței anunță că a amendat opt companii, printre care Automobile Dacia și Renault Technologie Roumanie pentru practici ilegale pe piața muncii.

Dacia a revenit pe podium în Raliul Dakar. Cele patru echipaje nu au avut probleme tehnice și au adunat puncte
Stiri actuale
Dacia a revenit pe podium în Raliul Dakar. Cele patru echipaje nu au avut probleme tehnice și au adunat puncte

Echipajele Dacia Sandriders au avut un parcurs foarte bun în etapa a patra a Raliului Dakar, una în care, spre deosebire de zilele precedente, echipa nu s-a mai confruntat cu probleme tehnice sau ghinioane.

Recomandări
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază
Stiri Politice
Cum arată „reforma administrativă” a guvernului Bolojan. Ce se taie ca să se păstreze neatinse salariile de bază

Reforma administrației publice vine cu tăieri de cheltuieli, de posturi și de sporuri, dar lasă intacte salariile de bază ale angajaților la stat.

Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999
Stiri Economice
Ce prevede acordul MERCOSUR-UE, care va crea cea mai mare zonă de liber schimb din lume. Negocierile au început în 1999

Reprezentanți ai Comisiei Europene au făcut precizări, miercuri, despre acordul comercial MERCOSUR, care a provocat scandal în coaliția de guvernare, după ce PSD a acuzat USR că a luat o decizie, prin ministrul Oana Țoiu, fără să discute cu partenerii.

Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
Vremea
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării

Vremea va intra într-un proces accentuat de răcire în următoarele zile, după un interval scurt cu temperaturi în creștere, anunță meteorologii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 14 Ianuarie 2026

53:43

Alt Text!
La Măruță
14 Ianuarie 2026

01:30:57

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
14 Ianuarie 2026

01:45:29

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59