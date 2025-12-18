Amenzi comercianților care au încălcat regulile de plafonare a prețurilor. ANAF a aplicat sancțiuni de 18 milioane de lei

DGAF din cadrul ANAF a desfǎşurat, între august-noiembrie, o serie de acţiuni operative de control în cadrul unui demers national, privind modul de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023.

În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost constatate o serie de situaţii de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 17,8 milioane de lei, din care zece amenzi aplicate la hipermarketuri. ANAF nu precizează care sunt companiile amendate, afirmând doar că sunt hypermarketuri din mai multe reţele.

ANAF a constatat nereguli și a aplicat amenzi

„În perioada august-noiembrie 2025, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a desfǎşurat o serie de acţiuni operative de control în cadrul unui demers naţional ce are ca obiectiv verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de Urgenţǎ a Guvernului nr. 67/2023 care instituie măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor pentru anumite categorii de produse alimentare de bază”, anunţă ANAF.

Acţiunile de control ANAF Antifraudǎ vor continua şi în perioada sărbătorilor de iarnă, interval caracterizat prin creşterea cererii de consum şi în care există un risc sporit de majorare nejustificatǎ a preţurilor.

Scopul acţiunilor inspectorilor antifraudă

• verificarea modului de aplicare a plafoanelor de adaos comercial prevăzute de OUG nr. 67/2023;

• analiza structurii preţurilor practicate de operatorii economici pe întreg lanţul de aprovizionare;

• identificarea practicilor comerciale neconforme şi a eventualelor mecanisme de eludare a cadrului legal;

• protejarea intereselor consumatorilor finali, în special în perioade cu presiune ridicată asupra preţurilor produselor de bază.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 67/2023, plafonarea adaosului comercial se aplică următoarelor categorii de produse alimentare de bază, destinate consumului populaţiei: Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300 - 500 grame, fără specialităţi, Lapte de vacă de consum 1 l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT, Brânză telemea de vacă vrac, Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame, Făină albă de grâu"000" până la 1 kg, Mălai până la 1 kg, Ouă de găină calibrul M, Ulei de floarea-soarelui până la 2 l, Carne proaspătă pui, Carne proaspătă porc, Legume proaspete vrac, Fructe proaspete vrac, Cartofi proaspeţi albi vrac, Zahăr alb tos până la 1 kg, Smântână- 12% grăsime, Unt până la 250 grame, Magiun până la 350 grame.

Pentru aceste produse, operatorii economici din lanţul de producţie, distribuţie şi retail au obligaţia de a respecta limitele maxime de adaos comercial stabilite prin actul normativ.

Nerespectarea prevederilor OUG nr. 67/2023 atrage răspunderea contravenţională, conform dispoziţiilor actului normativ, şi se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 100.000 lei şi 2.000.000 lei, în funcţie de gravitatea faptei.

DGAF va continua monitorizarea și controlul pe tot sezonul de iarnă

„Echipele operative ale DGAF au verificat până în prezent 19 operatori economici din domeniile procesării, distribuţiei, importurilor şi achiziţiilor intracomunitare, în principal operatori economici de retail şi hipermarketuri şi punctele de lucru aparţinând acestora, fiind analizate fluxurile comerciale aferente produselor supuse plafonării adaosului comercial. În urma verificărilor efectuate de către inspectorii antifraudă, au fost constatate o serie de situaţii de nerespectare a plafonului de adaos comercial, fiind aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în cuantum total de 17.800.000 de lei (din care 10 amenzi aplicate la hipermarketuri)”, precizează ANAF.

DGAF subliniază că va continua atât activităţile de monitorizare cât şi de control, cu accent pe:• operatori retail şi hipermarketuri; operatori care realizează operaţiuni de import şi achiziţii intracomunitare; întreg fluxul comercial la operatori cu risc fiscal ridicat.

„Acţiunile vor continua pe toată durata sezonului de iarnă, având în vedere tendinţa unor operatori economici de a majora preţurile în perioadele cu consum intens”, mai arată ANAF.

