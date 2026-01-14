Consumul de electricitate a explodat din cauza gerului. România apelează la importuri la orele de vârf

Gerul din aceste zile a dus și la cel mai mare consum de energiei electrică din ultimii 4 ani la orele de vârf.

Este consum uriaş în special în București unde zeci de mii de oameni se încălzesc cu calorifere electrice ori aeroterme pentru că au rămas fără căldură.

Ca să acoperim necesarul apelăm și la importuri. Prețurile sunt ridicate mai ales dimineața și seară.

Cele mai geroase nopți au dus și la un consum record de electricitate. Cu centrale pornite, calorifere electrice, aeroterme și alte aparate de încălzit, dimineață, la ora 9, consumul la nivel național depășea 9.000 de MW.

Pentru seară Ministerul Energiei prognozează cel mai mare consum instant din ultimii 4 ani.

Producția e în jur de 7.000 de MW, ceea ce înseamnă că diferența o importăm.

Au crescut însă și capacitățile de producție. Centralele pe gaz, la egalitate cu hidro, reprezintă fiecare aproximativ 28% din totalul producției, la nivel național... iar cărbunele ajunge la 16% din total.

În astfel de perioade cu ger, și prețurile sunt pe măsură. Pe piața pentru ziua următoare, România are printre cele mai mari traife ale energiei electrice din Europa - 248 de euro pe megawatt oră - dublu față de săptămâna trecută. Dar la orele de vârf trece de 420 de euro.

Deși prețul din facturi nu e momentan afectat, pentru că în general consumatorii au contracte pe un an, astfel de perioade ne pot afecta în viitor.



Mihnea Cătuți, Specialist Energie: ”Vedem ce înseamnă investiții în special pe centrale pe gaz, care au fost amânate. Ne gândim la Iernut, ne gândim la Turceni, Ișalnița, care nici măcar nu au demarat și așteptând ca proiectul de Mintia să intre în funcțiune. Acela ar acoperi aproape întreg necesarul pe care îl avem în momentul de față”.

Cel mai mare consum la orele de vârf este în București, unde oamenii rămași fără căldură folosesc calorifere electrice ori aeroterme. Inclusiv ministrul Energiei se încălzește cu un astfel de aparat, la birou. Promite însă soluții.

Bogdan Ivan, Ministrul Energiei: ”Ceea ce am început să facem e să accelerăm proiectele de producție a energiei electrice pe gaz, la Mintia și la Iernut, am mutat foarte multe resurse financiare pentru capacităţi de stocare, pentru că ceea ce se produce în timpul zilei în perioade de consum mai mic să poată fi înmagazinat și automat pus în piață la ore de vârf, asta ar scădea automat sănătos și natural prețul”.

Consumul record de energie a generat poluare. În bucurești, calitatea aerului din multe zone a fost serios afectată.

