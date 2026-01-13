Iranul își masacrează populația, Trump cere protestatarilor să reziste pentru că ”ajutorul este pe drum”. Ce va urma

Într-un mesaj pe rețeaua sa de comunicare, Donald Trump a anunțat că a anulat orice întâlnire cu oficialii de la Teheran și i-a îndemnat pe manifestanți să continue protestele, până la răsturnarea regimului, pentru că ”ajutorul este pe drum”.

Deocamdată, America va impune taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Dar, riscă astfel să reaprindă războiul comercial cu China.

Internetul este oprit în continuare. Dar, pentru prima oară în ultimele câteva zile, iranienii au putut să vorbească la telefon cu rudele din străinătate - și le-au spus despre reprimarea sângeroasă și numărul teribil al morților.

Localnicii vorbesc despre 12-13.000 de morți. Chiar și un oficial de la Teheran a declarat că 2.000 de oameni au fost uciși în timpul protestelor, care continuă de 17 zile. Și dă vina pe ”teroriști" pentru această baie de sânge.

Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului: ”Suntem pregătiți pentru orice eventualitate. Dacă ei (Statele Unite sau Israelul) vor să încerce din nou confruntarea militară pe care au mai încercat-o și au eșuat, noi suntem pregătiți. De fapt, de la ultimul război, suntem și mai pregătiți”.

Trump urmează să decidă cum vor lovi SUA în Iran

Peste Ocean, președintele american discuta din nou marți cu echipa sa de consilieri despre variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran, de la lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune, până la operațiuni cibernetice.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: ”Ceea ce se aude public din partea regimului iranian este foarte diferit de mesajele pe care administrația (americană) le primește în privat și cred că președintele vrea să examineze aceste mesaje. Loviturile aeriene reprezintă una dintre multele variante analizate. Diplomația este totdeauna prima opțiune, dar președintele a dovedit că nu se teme să recurgă la intervenția militară, dacă se dovedește necesar. Și nimeni

n-o știe mai bine decât Iranul”.

În Europa, cancelarul Germaniei crede că zilele regimului sunt numărate.

Friedrich Merz: ”Dacă un regim își poate menține puterea doar prin forță, atunci este practic la final. Cred că acum vedem ultimele zile și săptămâni ale acestui regim. Oricum, acesta nu are legitimitate prin alegeri în rândul populației”.

Trump impune taxe de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul

Unii experți au însă o perspectivă cinică asupra obiectivelor Washington-ului.

Kamran Matin, Associate Professor of International Relations at the University of Sussex: ”Cred că, pentru Washington, opțiunea privilegiată este să obțină prin negocieri sistarea definitivă a programului nuclear și limitarea producției de rachete, astfel încât Israelul să nu mai fie în raza de acțiune a acestora. Dacă aceste obiective sunt atinse, mă îndoiesc că lui Trump îi pasă prea mult de numărul înspăimântator de mare al protestatarilor uciși”.

Deocamdată, Donald Trump a instituit taxe vamale de 25% în relațiile comerciale cu Statele Unite pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Sunt vizate în primul rând - China, India, Rusia, Turcia si Brazilia.

Beijing-ul, cel mai mare partener comercial al Iranului, a avertizat că va lua toate măsurile necesare "pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime".

Helen-Ann Smith, SKY NEWS, Beijing: ”Să nu aveți nicio îndoială, chinezii lucrează furios în culise să negocieze tot ce pot în această chestiune. De aceea reacțiile Beijingului sunt atât de temperate, în acest momente. Și, fără îndoială, China este conștientă că atunci când i-a ripostat ferm lui Donald Trump, în trecut, aceasta a dat rezultate”.

Pe de altă parte și Uniunea Europeană va propune rapid noi sancțiuni împotriva Iranului - spune Ursula von der Leyen.

