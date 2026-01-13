Iranul își masacrează populația, Trump cere protestatarilor să reziste pentru că ”ajutorul este pe drum”. Ce va urma

Stiri externe
13-01-2026 | 20:01
×
Codul embed a fost copiat

Victimele reprimării sângeroase din Iran se numără cu miile.  

autor
Stirileprotv

Într-un mesaj pe rețeaua sa de comunicare, Donald Trump a anunțat că a anulat orice întâlnire cu oficialii de la Teheran și i-a îndemnat pe manifestanți să continue protestele, până la răsturnarea regimului, pentru că ”ajutorul este pe drum”.

Deocamdată, America va impune taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Dar, riscă astfel să reaprindă războiul comercial cu China.

Internetul este oprit în continuare. Dar, pentru prima oară în ultimele câteva zile, iranienii au putut să vorbească la telefon cu rudele din străinătate - și le-au spus despre reprimarea sângeroasă și numărul teribil al morților.

Localnicii vorbesc despre 12-13.000 de morți. Chiar și un oficial de la Teheran a declarat că 2.000 de oameni au fost uciși în timpul protestelor, care continuă de 17 zile. Și dă vina pe ”teroriști" pentru această baie de sânge.

Citește și
Iran, proteste
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului: ”Suntem pregătiți pentru orice eventualitate. Dacă ei (Statele Unite sau Israelul) vor să încerce din nou confruntarea militară pe care au mai încercat-o și au eșuat, noi suntem pregătiți. De fapt, de la ultimul război, suntem și mai pregătiți”.

Trump urmează să decidă cum vor lovi SUA în Iran

Într-un mesaj pe rețeaua sa de comunicare, Donald Trump a anunțat că a anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când nu vor înceta represiunea sângeroasă. Și i-a îndemnat pe manifestanți să continue protestele, pentru că "ajutorul este pe drum".

Peste Ocean, președintele american discuta din nou marți cu echipa sa de consilieri despre variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran, de la lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune, până la operațiuni cibernetice.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: ”Ceea ce se aude public din partea regimului iranian este foarte diferit de mesajele pe care administrația (americană) le primește în privat și cred că președintele vrea să examineze aceste mesaje. Loviturile aeriene reprezintă una dintre multele variante analizate. Diplomația este totdeauna prima opțiune, dar președintele a dovedit că nu se teme să recurgă la intervenția militară, dacă se dovedește necesar. Și nimeni
n-o știe mai bine decât Iranul”.

În Europa, cancelarul Germaniei crede că zilele regimului sunt numărate.

Friedrich Merz: ”Dacă un regim își poate menține puterea doar prin forță, atunci este practic la final. Cred că acum vedem ultimele zile și săptămâni ale acestui regim. Oricum, acesta nu are legitimitate prin alegeri în rândul populației”.

Trump impune taxe de 25% pentru țările care fac comerț cu Iranul

Unii experți au însă o perspectivă cinică asupra obiectivelor Washington-ului.

Kamran Matin, Associate Professor of International Relations at the University of Sussex: ”Cred că, pentru Washington, opțiunea privilegiată este să obțină prin negocieri sistarea definitivă a programului nuclear și limitarea producției de rachete, astfel încât Israelul să nu mai fie în raza de acțiune a acestora. Dacă aceste obiective sunt atinse, mă îndoiesc că lui Trump îi pasă prea mult de numărul înspăimântator de mare al protestatarilor uciși”.

Deocamdată, Donald Trump a instituit taxe vamale de 25% în relațiile comerciale cu Statele Unite pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Sunt vizate în primul rând - China, India, Rusia, Turcia si Brazilia.

Beijing-ul, cel mai mare partener comercial al Iranului, a avertizat că va lua toate măsurile necesare "pentru a-și proteja drepturile și interesele legitime".

Helen-Ann Smith, SKY NEWS, Beijing: ”Să nu aveți nicio îndoială, chinezii lucrează furios în culise să negocieze tot ce pot în această chestiune. De aceea reacțiile Beijingului sunt atât de temperate, în acest momente. Și, fără îndoială, China este conștientă că atunci când i-a ripostat ferm lui Donald Trump, în trecut, aceasta a dat rezultate”.

Pe de altă parte și Uniunea Europeană va propune rapid noi sancțiuni împotriva Iranului - spune Ursula von der Leyen.

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Sursa: Pro TV

Etichete: iran, proteste, morti,

Dată publicare: 13-01-2026 19:34

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
FOTO Așa arată astăzi stadionul din România reabilitat cu 20 de milioane de euro în urmă cu nici doi ani
Citește și...
Cum a ajuns rialul să aprindă butoiul de pulbere iranian. Republica Islamică e mai slabă ca oricând și există doar 3 scenarii
Stiri externe
Cum a ajuns rialul să aprindă butoiul de pulbere iranian. Republica Islamică e mai slabă ca oricând și există doar 3 scenarii

Prăbușirea rialului la un curs de 1,4 milioane pentru un dolar american a zdruncinat piața deja fragilă a Iranului și a declanșat greve în Marele Bazar din Teheran, care apoi au explodat în cele mai sângeroase proteste din istoria recentă a Iranului.

Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”
Stiri externe
Pentru prima dată, un oficial din Iran recunoaște că au fost uciși aproximativ 2000 de protestatari ”teroriști”

Aproximativ 2.000 de persoane, inclusiv personalul de securitate, au fost ucise în protestele din Iran, a declarat marți un oficial iranian pentru agenția Reuters.

Presa de opoziție din Iran: Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în timpul protestelor. „Majoritatea, sub 30 de ani”
Stiri externe
Presa de opoziție din Iran: Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în timpul protestelor. „Majoritatea, sub 30 de ani”

Cel puțin 12.000 de persoane ar fi fost ucise în protestele antiguvernamentale din Iran, conform Iran International, care citează surse oficiale și martori oculari

„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic
Stiri externe
„Scopul principal” al lui Trump în Iran nu ar fi schimbarea regimului. Ce ar vrea, de fapt, de la liderii Statului Islamic

Donald Trump anunță taxe vamale de 25 la sută pentru orice țară care face comerț cu Iranul. Președintele american se întâlnește, marți, cu consilierii săi de rang înalt pentru a discuta variantele de răspuns la adresa regimului de la Teheran.

Ce spun iranienii care au fugit în SUA despre protestele anti-regim din Statul islamic. Amestec de sentimente peste Ocean
Stiri externe
Ce spun iranienii care au fugit în SUA despre protestele anti-regim din Statul islamic. Amestec de sentimente peste Ocean

Cel puţin 512 protestatari, dintre care nouă copii, au fost ucişi în peste două săptămâni de proteste în Iran, potrivit Agenţiei de ştiri pentru drepturile omului (HRANA) din SUA, relatează CNN.

Recomandări
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei.
Interviurile Stirileprotv.ro
Expert: Miza reală a lui Trump nu e nici securitatea, nici resursele Groenlandei. "Vrea să extindă teritoriul SUA"

Dorința lui Donald Trump de a prelua Groenlanda nu ține de securitatea insulei, nici de resursele ei naturale, ci de o ambiție mai veche și mai periculoasă: extinderea teritorială a SUA, chiar cu prețul destabilizării NATO.

Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații
Stiri actuale
Ger extrem în București: în unele spitale au fost mai puțin de 10 grade din cauza Termoenergetica. S-au amânat operații

Pe lângă zecile de mii de apartamente în care temperatura este ca în peșteră și nici nu este apă caldă la robinet, în București este afectată și activitatea unor spitale.

La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului
Stiri Politice
La ce vârstă s-ar putea pensiona personalul din MAI și MApN. PSD susține că nu a fost consultat pe tema proiectului

Ar putea crește vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de ordine publică și apărare. Intră aici polițiștii, jandarmii și militarii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Ianuarie 2026

49:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta - 13 Ianuarie 2026

01:30:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Ianuarie 2026

01:45:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59