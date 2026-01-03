Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit

Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite, relatează AFP.

"China este profund şocată şi condamnă ferm utilizarea flagrantă a forţei de către Statele Unite împotriva unui stat suveran şi acţiunile lor împotriva preşedintelui acestuia", a transmis Ministerul chinez de Externe într-un comunicat.

"Acest comportament hegemonic al Statelor Unite încalcă grav dreptul internaţional, subminează suveranitatea Venezuelei şi ameninţă pacea şi securitatea în America Latină şi Caraibe. China se opune ferm acestui comportament", se adaugă în comunicat.

China e ”profund șocantă”, Rusia ”profund îngrijorată”

Reacția oficială a Chinei este neobișnuit de dură, Beijingul folosind în general termeni diplomatici generali, adaptați circumstanțelor.

Astfel, China se arată ”profund șocată”, în timp ce Rusia - dușmanul istoric al americanilor - s-a mulțumit doar să condamne oarecum protocolar „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”.

„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă profundă îngrijorare şi condamnare”, a transmis sâmbătă ministerul rus de Externe.

