Prima reacție a Chinei după ce SUA au atacat Venezuela și l-au capturat pe Maduro. Beijingul folosește un limbaj neobișnuit

Stiri externe
03-01-2026 | 17:46
China, Xi Jinping
Agerpres

Beijingul s-a declarat "profund şocat" de atacurile militare americane împotriva Venezuelei şi de capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, denunţând "comportamentul hegemonic" al Statelor Unite, relatează AFP.

autor
Cristian Anton

"China este profund şocată şi condamnă ferm utilizarea flagrantă a forţei de către Statele Unite împotriva unui stat suveran şi acţiunile lor împotriva preşedintelui acestuia", a transmis Ministerul chinez de Externe într-un comunicat.

"Acest comportament hegemonic al Statelor Unite încalcă grav dreptul internaţional, subminează suveranitatea Venezuelei şi ameninţă pacea şi securitatea în America Latină şi Caraibe. China se opune ferm acestui comportament", se adaugă în comunicat.

China e ”profund șocantă”, Rusia ”profund îngrijorată”

Reacția oficială a Chinei este neobișnuit de dură, Beijingul folosind în general termeni diplomatici generali, adaptați circumstanțelor.

Astfel, China se arată ”profund șocată”, în timp ce Rusia - dușmanul istoric al americanilor - s-a mulțumit doar să condamne oarecum protocolar „actul de agresiune armată al SUA împotriva Venezuelei”. 

Citește și
Nicolás Maduro
Cum au ajuns relațiile dintre SUA și Venezuela la punctul fierbinte. Cronologia escaladării conflictului dintre cele țări

„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă profundă îngrijorare şi condamnare”, a transmis sâmbătă ministerul rus de Externe. 

Donald Trump, maestru de ceremonii la petrecerea de Revelion. Cât a scos la licitație pe o pictură cu Iisus Hristos

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, atac, China, reactie, venezuela,

Dată publicare: 03-01-2026 17:46

Articol recomandat de sport.ro
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Ana Bogdan a luat prima decizie majoră, după retragerea din tenis / GALERIE FOTO
Citește și...
Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular
Stiri actuale
Cine ar putea să conducă Venezuela, după capturarea lui Maduro. Se bucură de larg sprijin popular

Maria Corina Machado, lideră a opoziţiei din Venezuela şi câştigătoare a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, este privită ca una dintre principalele figuri care ar putea prelua conducerea ţării după prăbuşirea regimului preşedintelui Nicolas Maduro.

Cum au ajuns relațiile dintre SUA și Venezuela la punctul fierbinte. Cronologia escaladării conflictului dintre cele țări
Stiri externe
Cum au ajuns relațiile dintre SUA și Venezuela la punctul fierbinte. Cronologia escaladării conflictului dintre cele țări

Relațiile dintre Statele Unite și Venezuela au fost tensionate de decenii, dar în ultimul an conflictele au atins un nivel fără precedent.  

Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale
Stiri externe
Cum explică Marco Rubio legalitatea atacului din Venezuela și ridicarea președintelui Maduro și al soției sale

Atacul lansat sâmbătă de Statele Unite asupra Venezuelei a generat reacţii critice în Congresul american, inclusiv din partea unor senatori republicani, care au pus sub semnul întrebării baza constituţională a acţiunii militare.

Donald Trump,conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA sunt pregătite să administreze temporar Venezuela
Stiri externe
Donald Trump,conferință de presă după capturarea lui Nicolas Maduro: SUA sunt pregătite să administreze temporar Venezuela

Președintele american Donald Trump a susținut sâmbătă o conferință de presă pe tema situației din Venezuela la ora locală 11:00, adică 18:00, ora României.

Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro
Stiri externe
Ce spune Donald Trump despre operațiunea din Venezuela prin care a fost capturat Nicolas Maduro

Președintele Trump a calificat operațiunea SUA în Venezuela drept „strălucită”, dar nu a precizat dacă a consultat Congresul pe această temă.

Recomandări
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO
Stiri externe
SUA au bombardat Venezuela. Președintele Maduro și soția lui, capturați și scoși din țară cu avionul de Trump | VIDEO

Președintele Donald Trump a afirmat că SUA l-au capturat pe liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, și pe soția acestuia, confirmând în același timp că a lansat un atac „pe scară largă” împotriva țării. El adaugă că Maduro a fost scos din țară cu avionul.

Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă
Vremea
Cod galben de ninsori și viscol în mai multe județe. Zonele unde se va depune strat de zăpadă

Meteorologii avertizează că vremea rea continuă cel puţin până luni seară, fiind aşteptate ninsori, polei, dar şi viscol în zonele montane. La munte, stratul nou de zăpadă poate ajunge la 50 de centimetri, iar în Transilvania şi Maramureş la 15.

Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare
Stiri actuale
Câți bani a luat România de la UE față de sumele cu care a contribuit, de la aderare

România a câștigat semnificativ din apartenența la Uniunea Europeană, primind de peste trei ori mai mulți bani decât a contribuit la bugetul comunitar, susține europarlamentarul liberal Dan Motreanu.

Top citite
1 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop Luna Plină în Rac – 3 ianuarie 2026. Echilibru emoțional și decizii importante pentru zodii
2 cainele politist suier
MAI
Stiri Sociale
A murit Șuier, cel mai respectat și iubit câine polițist din România
3 aglomeratie DN1
Pro TV
Stiri actuale
DN1, blocat pe ambele sensuri. La munte se face „schimbul” de turiști
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 03 Ianuarie 2026

02:15:07

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28