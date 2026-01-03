„Este bombardat”. Explozii puternice în Caracas. CBS: Trump a ordonat atacul. Reacția Venezuelei | VIDEO

caracas explozii
AP

Explozii puternice, însoţite de sunete asemănătoare unor survolări, s-au auzit în jurul orei locale 02:00 (08:00, ora României), sâmbătă la Caracas, a relatat un jurnalist AFP şi un martor Reuters.

Alexandru Toader

Știre în curs de actualizare.

Zona de sud a oraşului, în apropierea unei importante baze militare, a rămas fără electricitate, potrivit surselor citate. Presa din SUA relatează că cel puțin șapte explozii au avut loc în oraș.

Exploziile au continuat să se audă în jurul orei locale 02:15 (8:15 ora României).

„Președintele Donald Trump a ordonat atacuri asupra unor ținte din Venezuela în dimineața zilei de sâmbătă, inclusiv asupra unor instalații militare”, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

De partea cealaltă, Guvernul venezuelean a declarat că „respinge, condamnă și denunță” „agresiunea militară” a SUA. Acesta a acuzat SUA că încearcă să „pună mâna pe resursele strategice ale Venezuelei, în special petrolul și mineralele, încercând să distrugă cu forța independența politică a națiunii”.

„O astfel de agresiune amenință pacea și stabilitatea internațională, în special în America Latină și Caraibe, și pune în pericol viața a milioane de oameni”.

Casa Albă nu a făcut încă niciun comentariu, notează Sky News.

Pe reţelele sociale au apărut imagini cu incendii de amploare, cu mari degajări de fum, fără a fi însă posibilă localizarea cu precizie a locului acestor explozii, care par să fi avut loc în sudul şi estul capitalei Venezuelei.

Aceste explozii au loc după ce preşedintele american Donald Trump, care a desfăşurat o flotilă de război în Caraibe, a evocat posibilitatea unor atacuri terestre împotriva Venezuelei şi a declarat că zilele preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro sunt "numărate".

„Am auzit explozii începând cu ora două dimineața. Sunt pauze, apoi încep din nou. Le aud și acum”, a declarat pentru AFP o pensionară în vârstă de 67 de ani, care a dorit să rămână anonimă. „Ferestrele au vibrat și m-am ascuns într-o cameră fără ferestre”, a spus femeia, care locuiește într-un cartier din apropierea Fort Tiuna, cel mai mare complex militar din Caracas, notează argentinienii de la Infobae.

Emmanuel Parabavis, 29 de ani, locuitor al cartierului El Valle, a spus și el că a auzit un sunet „ca o mitralieră, ca și cum ar fi fost pentru apărarea împotriva bombardierelor”. „Auzim multe explozii și focuri de armă, ne imaginăm (...) că sunt împotriva avioanelor care zboară pe aici”.

Trump a declarat luni că Statele Unite au distrus o zonă de andocare folosită de ambarcaţiuni acuzate de participare la traficul de droguri în Venezuela, în ceea ce a părut a fi primul atac terestru american pe teritoriul venezuelean.

Preşedintele Maduro a declarat, la rândul său, într-un interviu difuzat joi că "sistemul de apărare naţională a garantat şi continuă să garanteze integritatea teritorială, pacea ţării şi utilizarea tuturor teritoriilor noastre", informează Agerpres.

Locuitorii din zone precum El Junquito, La Pastora, Macarao, El Hatillo, El Marqués și Los Ruices au raportat că au auzit avioane zburând deasupra lor și explozii.

Unele zone ale orașului au rămas fără energie electrică, notează El Nacional.

Altfel, președintele columbian Gustavo Petro a scris pe rețelele de socializare că Caracasul era „bombardat cu rachete”, fără a preciza cine era responsabil.

„În acest moment, Caracasul este bombardat. Atenție, lume întreagă – Venezuela a fost atacată. Sunt bombardați cu rachete. OAS (Organizația Statelor Americane – n.red.) și ONU ar trebui să se reunească imediat”, a declarat liderul columbian.

Sursa: Agerpres, El Nacional

